LinkedIn introduit des « articles collaboratifs » alimentés par l’IA pour aider les utilisateurs à puiser dans « ~10 milliards d’années d’expérience professionnelle ». En effet, cette fonctionnalité utilise des « amorces de conversation alimentées par l’IA » pour lancer des discussions entre les « experts » qui utilisent la plateforme.

LinkedIn est la principale plateforme de réseautage professionnel, offrant aux utilisateurs un lieu pour se connecter et communiquer avec leurs pairs. Daniel Roth, rédacteur en chef et vice-président de LinkedIn, souhaite également que le site serve de destination aux professionnels qui cherchent à partager leurs connaissances et à tirer parti de leur expérience cumulée.

L’idée est venue à Roth en discutant avec un entrepreneur qui essayait de trouver un moyen de restructurer son entreprise sans mécontenter ses employés. Lorsque Roth lui a demandé où il comptait trouver de l’aide, sa réponse a été la suivante : « L’internet, je suppose ? “L’internet, je suppose ?”.

S’inspirant de ce moment, Roth et ses collègues ont créé un moyen d’utiliser l’IA pour lancer des conversations où les professionnels peuvent partager leur expérience sur des sujets spécifiques :

Nous introduisons des articles collaboratifs — des sujets de connaissance publiés par LinkedIn avec des idées et des perspectives ajoutées par la communauté LinkedIn. Ces articles sont d’abord des amorces de conversation alimentées par l’IA, développées avec notre équipe éditoriale. Ensuite, en utilisant le graphique des compétences de LinkedIn, nous faisons correspondre chaque article avec des membres experts pertinents qui peuvent apporter leurs leçons, anecdotes et conseils basés sur leur expérience professionnelle. Et c’est là que la vraie magie opère : lorsque des professionnels partagent des conseils concrets et spécifiques en apportant leur point de vue sur les questions professionnelles auxquelles nous sommes tous confrontés chaque jour. Puisqu’il est plus difficile d’entamer une conversation que d’y participer, ces articles collaboratifs permettent aux professionnels de se réunir et d’ajouter et d’améliorer des idées — c’est ainsi que l’on crée des connaissances partagées.

Un IA qui doit se perfectionner

Les articles collaboratifs permettent aux lecteurs de donner leur avis, en marquant les contributions utiles comme “perspicaces”. De même, les contributeurs obtiennent un badge Community Top Voice en reconnaissance de leur perspicacité. L’entreprise a déjà utilisé cette technologie pour produire près de 40 articles au cours des deux derniers jours, ce qui est un rythme assez soutenu. Les sujets abordés vont de la manière de montrer plutôt que de dire en écrivant ou de surmonter un blocage créatif, à la manière d’utiliser le feedback et les points-virgules.

Cette nouvelle fonctionnalité est un bon exemple de ce qu’il est possible de réaliser en combinant l’IA et l’élément humain pour créer des expériences uniques et utiles.

Étant donné la réputation de l’IA de parfois se tromper, certains contenus alimentés par l’IA ont suscité des réactions mitigées de la part des contributeurs, ce qui n’est peut-être pas surprenant. Alors que certaines sections ont reçu des commentaires tels que “Excellent conseil” ou “Point de départ très logique”, qui ajoutent ensuite le contexte et d’autres informations, il y a eu des réponses plus critiques.