Les principaux produits de Google pourraient bientôt être dotés de fonctions d’IA

Google, l’entreprise à l’origine de projets d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique de pointe tels que Tensor Flow, Magenta et Imagen, serait en train de désespérer de faire valoir ses compétences en matière d’IA.

Après qu’OpenAI a épaté l’imagination collective avec des outils d’IA générative tels que Dall-E et ChatGPT, tandis que son grand rival Microsoft continuait à verser des milliards et à obtenir un contrôle stratégique sur les jouets d’OpenAI, Google a ressenti une pression concurrentielle sans précédent.

Aujourd’hui, Google a décidé de passer à l’action, en intégrant des fonctions d’IA dans ses produits les plus populaires.

Selon un rapport de Bloomberg, un message interne de code rouge a indiqué aux employés que « tous ses produits les plus importants — ceux qui comptent plus d’un milliard d’utilisateurs — doivent intégrer l’IA générative dans les mois à venir ». La poussée de l’IA s’est déjà traduite par quelques annonces publiques.

Pour lutter contre la menace croissante d’un navigateur de recherche Bing alimenté par ChatGPT, Google a récemment présenté sa propre version, appelée Bard. L’entreprise a également promis des outils de ce type aux créateurs de la plateforme YouTube, en leur permettant de changer virtuellement de tenue dans les vidéos.

Le désespoir de Google est étrange, mais intéressant. L’équipe de recherche en IA de l’entreprise est un mastodonte dans le domaine, produisant certains des articles révolutionnaires les plus cités au cours de la dernière décennie.

Une forte concurrence

Selon le Wall Street Journal, deux employés de Google ont fait pression pour lancer un chatbot de type ChatGPT et même pour l’intégrer à Google Assistant pendant deux ans, mais leurs demandes ont été rejetées en raison des normes de sécurité et d’éthique de l’IA. Les inquiétudes n’étaient pas infondées, car même des modèles étonnamment avancés comme ChatGPT ont un problème de partialité et d’exactitude des faits.

Toutefois, ce n’est pas seulement d’outils d’IA de pointe comme LaMDA dont l’entreprise a besoin pour rivaliser avec des sociétés comme Microsoft, mais aussi de la manière dont la technologie sous-jacente est intégrée dans des produits grand public comme Gmail, Recherche et Maps, qui comptent des milliards d’utilisateurs. Microsoft a déjà une longueur d’avance avec des outils comme GitHub Copilot qui utilise le moteur Codex d’OpenAI, Bing s’est vu injecter ChatGPT, et d’autres outils magiques d’IA sont en cours d’élaboration pour des outils comme Teams ainsi que pour les outils Office de base comme Outlook et Excel, entre autres.