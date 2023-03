Les prix des Galaxy A54 et Galaxy A34 font surface avant un possible lancement le 15 mars

La récente sortie de la gamme Galaxy S23 a fait les gros titres pour toutes les bonnes raisons, mais une nouvelle rumeur concernant la prochaine gamme de smartphones de milieu de gamme de la marque coréenne nous fait douter de leur valeur pour les clients soucieux de leur budget.

Les rendus de presse et les spécifications détaillées des smartphones Galaxy A34 et A54 5G ont fait surface le mois dernier. Aujourd’hui, les prix européens des smartphones ainsi que du Galaxy A14 4G ont fait surface avant un lancement possible le 15 mars.

Le prix du Galaxy A14 5G est également disponible, mais il a déjà été lancé en Inde en janvier, et le smartphone devrait être lancé en Europe en même temps que les Galaxy A54 et Galaxy A34.

Galaxy A54 : 8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 519 €

Galaxy A54 : 8 Go de RAM + 256 Go de stockage : 569 €

Galaxy A34 : 6 Go de RAM + 128 Go de stockage : 419 €

Galaxy A34 : 8 Go de RAM + 256 Go de stockage : 499 €

Galaxy A14 4G : 4 Go de RAM + 64 Go de stockage : 219 €

Commençons par les bonnes nouvelles : 219 euros pour le Galaxy A14 5G reste, à mon avis, un prix assez raisonnable pour un smartphone Samsung performant, même s’il n’est pas remarquable. Cependant, les prix annoncés pour les Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G ne sont pas aussi brillants. Encore une fois, ces chiffres ne semblent pas trop mauvais sur le papier, mais le dernier est considérablement plus élevé que le prix de départ de 459 € du Galaxy A53 équipé de la 5 G. 419 € pour le Galaxy A34 5G est également plus élevé que les 379 € demandés par le Galaxy A33 5G de l’année dernière.

Bien sûr, il n’est pas rare que les nouveaux smartphones coûtent plus cher que leurs prédécesseurs, mais dans ce cas, ni le Galaxy A34 5G ni le Galaxy A54 5G ne semblent avoir suffisamment de nouvelles fonctionnalités pour justifier leurs hausses de prix respectives. Un écran légèrement plus grand (et plus fluide) serait la principale nouveauté du premier, tandis que le second bénéficierait d’un chipset Exynos 1380 amélioré.

Voici les caractéristiques attendues des Galaxy A54 et Galaxy A34

Caractéristiques techniques du Galaxy A54

Écran Super AMOLED Infinity-O de 6,4 pouces d’une résolution full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur octa core Exynos 1380 avec un GPU Mali-G68 MP5

8 Go de RAM avec 128 Go/256 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To par une carte micro SD

Android 13 avec Samsung One UI 5.1

Double SIM

Caméra arrière de 50 mégapixels, OIS, capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels, capteur de profondeur de 5 mégapixels, flash LED

Caméra frontale de 32 mégapixels

Capteur d’empreintes digitales intégré

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Résistant à la poussière et à l’eau (IP67)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W

Caractéristiques techniques du Galaxy A34

Écran Super AMOLED Infinity-U de 6,6 pouces d’une résolution full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur octa-core MediaTek Dimensity 1080 avec un GPU Mali-G68 MC4

6 / 8 Go de RAM avec 128 Go/256 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To par une carte micro SD

Android 13 avec Samsung One UI 5.1

Double SIM

Caméra arrière de 48 mégapixels, capteur photo ultra grand-angle de 8 mégapixels, capteur de profondeur de 5 mégapixels, flash LED

Caméra frontale de 13 mégapixels

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo avec son AKG, Dolby Atmos

Résistant à la poussière et à l’eau (IP67)

5G SA/NSA, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 6,802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou à double fréquence, USB Type-C

Batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W

Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que la gamme officielle sur les prix respectifs des smartphones soit connue très bientôt. Les rumeurs pointent vers un événement de lancement le 15 mars pour les nouveaux appareils de la série Galaxy A, alors espérons que Samsung nous surprenne en annonçant une suite de chiffres beaucoup plus agréables.