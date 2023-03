Apple prépare peut-être le MacBook Air M3 pour un lancement en été

L’année en cours ne se résumera pas à des iPhone servant des changements fantaisistes comme un design sans bouton, une caméra dotée d’un zoom périscopique et un port USB-C qui remplace le connecteur Lightning. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’année 2023 verra le lancement de nouvelles machines Mac remarquables, alimentées par les prochains processeurs de la série M3.

Le silicium M3 serait basé sur un processus de 3 nm, ce qui représente une avancée majeure par rapport à la gamme M2, qui utilise une technologie de fabrication de 5 nm. Bien sûr, tout comme ses prédécesseurs M1 et M2, la gamme M3 comprendra également de multiples variantes qui pourraient servir jusqu’à 40 cœurs de calcul avec des améliorations massives en termes de performances et d’efficacité.

Parmi la première vague de Mac qui devraient être équipés d’un processeur de la série M3 figure le nouvel iMac. Prévu pour la seconde moitié de 2023, le prochain ordinateur de bureau d’Apple aurait le même design et la même taille d’écran de 24 pouces que son prédécesseur, mais il y aurait quelques réaménagements internes dans le châssis.

Le rapport de Bloomberg mentionne également que « Apple devrait lancer environ trois nouveaux Mac entre la fin du printemps et l’été ». Le produit le plus remarquable sera une version 15 pouces du MacBook Air, qui devrait se situer au-dessus de l’actuel MacBook Air 13,3 pouces, à la fois en termes de taille et de prix — en supposant que les rumeurs et les rapports s’avèrent vrais, bien sûr. Portant le nom de code interne J515, il n’est pas clair si cet ordinateur portable sera équipé d’une puce de série M2 ou M3, mais cela dépendrait en fin de compte de la fenêtre de lancement en 2023.

Ce qui semble certain, c’est qu’Apple prévoit également un rafraîchissement mineur pour le modèle de 13,3 pouces, qui devrait adopter le Apple M3, car le modèle 15 pouces avec une puce M2 peut encore être attrayant pour les clients, tandis qu’un nouveau MacBook Air de 13 pouces avec une puce M2 ne susciterait probablement pas beaucoup d’enthousiasme.

Mac Pro et iPad Pro

Un iPad Pro OLED équipé de la puce M3 serait également prévu pour 2024, tandis que les variantes Pro et Max équiperont les versions actualisées des MacBook Pro 14 et 16 pouces l’année prochaine, si les fuites sont exactes.

Enfin, nous avons le très attendu successeur du Mac Pro, dont les débuts seraient prévus pour 2023, et qui achèvera la transition de Intel à ses propres puces ARM. Le prochain Mac Pro sera alimenté par le processeur M2 Ultra, qui serait doté de 24 cœurs de CPU, de 76 cœurs de GPU et d’une bande passante pouvant atteindre 192 Go de mémoire unifiée.