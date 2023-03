La dernière mise à jour des Pixel Buds Pro permet de bénéficier de l’audio spatial

La mise à jour Pixel March et l’introduction de nouvelles fonctionnalités ont peut-être été retardées, mais les fans de Pixel bénéficient aujourd’hui d’une nouvelle fonctionnalité amusante. Google a annoncé que la fonction Audio Spatial est déployée aujourd’hui pour les Pixel Buds Pro.

La mise à jour arrive sous la forme d’une mise à jour du micrologiciel, la version 4.30 par rapport à la version 3.14 qui a été déployée en octobre. Le micrologiciel d’octobre a ajouté la possibilité de définir votre propre égaliseur à 5 bandes ainsi que le contrôle de la balance pour les écouteurs gauche et droit, en plus de plusieurs corrections de bugs.

L’audio spatial offre une expérience sonore immersive qui semble large et ouverte. Par rapport aux casques filaires stéréo standard, l’audio spatial offre une qualité sonore plus riche et plus profonde.

Get the 🍿 ready, because your movie watching experience just got a whole lot better with spatial audio on #PixelBuds Pro.¹

🎬 Rich cinema-style surround sound

🔊 Immersive 3D sound effects

👤 360-degree head tracking

Learn more on our community post: https://t.co/NQyy9KzUAy pic.twitter.com/1DD8uDIZa2

—Made by Google (@madebygoogle) March 7, 2023