Le nom de code d’Android 15 semble être « Vanilla Ice Cream »

Vous vous souvenez de l’époque où chaque version d’Android était plus connue par son surnom basé sur le dessert que par son numéro de version ? C’était une passionnante époque où on écrivait sur Froyo, Cupcake, KitKat et Jelly Bean. Bien que Google ait cessé de faire toute une histoire au sujet des surnoms de dessert après Android 9 (qui était Pie), en interne, les noms de dessert ont continué à venir.

Le nom de code « Upside Down Cake », qui a un motif de dessert, pour Android 14 a été initialement rendu public il n’y a pas longtemps. Même si Android 14 ne sera pas rendu public avant un certain temps, la révélation du nom de code pour Android 15 suggère que Google travaille déjà sur l’édition 2024 de l’OS. Le nom de code d’Android 15 a été révélé comme étant « Vanilla Ice Cream », avec la divulgation venant un peu plus tôt que d’habitude.

It’s a bit earlier than usual, but it seems the internal dessert code-name for Android 15 V has been revealed: “Vanilla Ice Cream”. pic.twitter.com/pRTFJ4iIfO — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 3, 2023

Mishaal Rahman a révélé la nouvelle sur Twitter, et le nom de code « Vanilla Ice Cream » peut être repéré dans l’AOSP (Android Open Source Project) comme une série de changements de code dans la fédération commerciale d’Android (Tradefed/TF). Cependant, Android 15 n’étant pas attendu avant la fin de l’année prochaine, nous ne connaissons pas encore de détails concernant les nouvelles fonctionnalités.

Android a l’habitude de nommer ses principales mises à jour en fonction des desserts, dans l’ordre alphabétique. Le système d’exploitation Android 14, qui porte le nom de code « Upside Down Cake », sera publié par Google plus tard cette année.

Pour ceux qui l’ignorent, le surnom d’Android sur le thème du dessert n’a pratiquement aucune signification pour l’utilisateur final. C’est néanmoins une douce réminiscence des premiers jours d’Android, sans parler de toutes les jolies statues qui ont été érigées sur le campus de Google pour marquer le début de chaque mise à jour majeure d’Android. Incontestablement, Android a parcouru un long chemin depuis lors, et son cycle de publication a été beaucoup plus raffiné.

Pour rappel, voici l’histoire des surnoms de dessert d’Android :