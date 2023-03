L’iPhone SE 4 pourrait utiliser un écran OLED de 6,1 pouces de BOE

by

Même si des rumeurs antérieures ont révélé qu’Apple a annulé l’iPhone SE 4 en raison de préoccupations concernant sa première puce 5G interne, on contiue d’en parler. Un nouveau rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple redémarre le développement de l’iPhone SE 4 avec un écran OLED de 6,1 pouces et une puce 5G personnalisée.

Maintenant, un rapport de The Elec en Corée indique qu’elle utilisera un écran OLED de la société chinoise BOE au lieu des écrans Samsung et LG présents dans les modèles actuels d’iPhone avec un écran OLED. Il est identique à celui que l’on trouve sur le modèle standard de l’iPhone 13. Étant donné que l’iPhone SE 4 utilisera des composants d’anciens appareils, il est possible qu’il conserve un prix inférieur.

Il a été signalé que BOE fournira des panneaux OLED pour la série d’iPhone 15 en 2023, mais le nouveau rapport indique qu’il a manqué le volume initial de panneaux OLED en raison de défis dans la production d’écran OLED avec un poinçon/Dynamic Island, de sorte que ceux-ci sont allés à Samsung et LG à la place.

« Comme il s’agit d’un produit d’entrée de gamme, il est raisonnable pour Apple d’optimiser l’utilisation des stocks de pièces », indique le rapport. Le prix des panneaux OLED LTPS pour l’iPhone SE 4 de 6,1 pouces est actuellement estimé à environ 40 dollars, soit moins de la moitié du panneau OLED LTPO utilisé dans l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Samsung fournira toujours des panneaux OLED pour tous les modèles de la série iPhone 15 sortis cette année. LG Display se concentrera sur les modèles LTPO pour le modèle Pro avec une capacité de production relativement plus faible que Samsung Display, indique le rapport.

Une sortie en 2024

Cependant, les modèles iPhone 15 et 15 Plus utiliseraient toujours des écrans OLED à 60 Hz au lieu des panneaux LTPO à 120 Hz des modèles iPhone 15 Pro. Des rumeurs et des rendus antérieurs avaient déjà révélé que tous les modèles utiliseraient la Dynamic Island.

L’iPhone SE 4 avec le nouvel écran OLED, des bords plus fins et son propre modem 5G devrait sortir en 2024.