La mise à jour de Google Pixel Buds Pro ajoute encore plus de fonctionnalités

Les Google Pixel Buds Pro sont l’un des meilleurs véritables écouteurs sans fil actuellement disponibles sur le marché, et Google a déjà déployé quelques mises à jour pour ajouter davantage de fonctionnalités.

Maintenant, une autre mise à jour est en cours de déploiement pour les Pixel Buds Pro avec un égaliseur et plus de fonctionnalités.

La toute dernière mise à jour des Pixel Buds Pro ajoute un égaliseur complet à 5 bandes. En mettant à jour votre application Pixel Buds à la version 1.0.474476083 et votre firmware Pixel Buds Pro à la version 3.14, vous aurez accès à un égaliseur à l’échelle de l’appareil avec cinq bandes de fréquences différentes, ainsi qu’une poignée de préréglages qui ont été réglés par les ingénieurs audio de Google.

Jam out your way.🎶

With 5-band EQ on #PixelBuds Pro, you can now customize your sound🔊 or choose between presets tuned by our audio engineers.

Update your Pixel Buds app and firmware, then head to Bluetooth settings ➡️Device Details ➡️Sound ➡️ Custom Equalizer to get started. pic.twitter.com/cY3CU6sxMJ

