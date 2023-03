TikTok vous permettra désormais de gagner de l’argent avec des vidéos payantes

Selon TikTok, les créateurs pourront choisir le prix auquel ils souhaitent vendre leur contenu vidéo. Selon The Verge , le prix d’une Series peut aller de 1 dollar à 190 dollars . D’après la source, les créateurs conserveront l’intégralité de leurs gains sur les Séries, après avoir pris en compte les frais de traitement des paiements et la taxe sur les boutiques d’applications. Cela signifie que les créateurs devront se séparer de plus de 30 % de leurs revenus de Series. Toutefois, à un moment donné, TikTok commencera également à prélever une partie de ces revenus.

Ces rumeurs se sont finalement concrétisées par une annonce officielle. Dites bonjour à Series, une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux créateurs de regrouper jusqu’à 80 vidéos et d’y apposer une étiquette de prix. Les vidéos payantes peuvent être débloquées à partir du profil d’un créateur ou par le biais de liens insérés dans des vidéos publiques. TikTok note qu’avec Series, « les créateurs peuvent construire des relations encore plus fortes avec leurs spectateurs tout en donnant à ces derniers un autre moyen de soutenir les créateurs ».