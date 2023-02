Le nouveau fonds de création de TikTok encourage les vidéos plus longues

La populaire plateforme de partage de vidéos courtes TikTok semble ironiquement demander aux créateurs des vidéos de plus d’une minute ! TikTok teste un nouveau moyen de rémunération pour les créateurs de la plateforme — et la publication de vidéos plus longues est une exigence.

En effet, le nouveau Creativity Program de TikTok incite les créateurs de contenu de la plateforme à s’efforcer de produire des vidéos plus longues afin de pouvoir gagner davantage d’argent. TikTok change-t-il de cap et encourage les créateurs à poster des vidéos plus longues ? N’est-ce pas étrange ? Au début de TikTok, les vidéos sur la plateforme pouvaient durer jusqu’à 15 secondes. C’est TikTok qui a popularisé le format des vidéos courtes que d’autres plateformes tentent aujourd’hui de faire adopter.

Cependant, la longueur des vidéos autorisées sur l’application a augmenté depuis le lancement de TikTok. En 2017, la durée des vidéos autorisées est passée à une minute (de nombreux utilisateurs ont choisi de poster des vidéos de 30 secondes), et en 2021, la durée maximale des vidéos a été portée à trois minutes.

Le nouveau fonds annoncé aujourd’hui, appelé Creativity Program, est en phase de test bêta aux États-Unis, en France et au Brésil. Il confirme un rapport antérieur de The Information sur les tactiques employées par TikTok pour stimuler la croissance lente aux États-Unis. Le nouveau programme est ouvert sur invitation uniquement pour le moment, mais il sera étendu à tous les utilisateurs éligibles à l’avenir, selon la société.

Pour être éligibles au programme, les utilisateurs devront avoir plus de 18 ans, atteindre les seuils d’abonnés et de visionnages de vidéos et, plus intéressants encore, réaliser des « vidéos originales de haute qualité d’une durée supérieure à une minute ». L’accent mis sur les vidéos longues peut surprendre certains — après tout, c’est TikTok qui a convaincu toutes les autres grandes sociétés de prendre au sérieux les vidéos courtes. Mais, TikTok a signalé à plus d’un titre que le contenu long format, y compris les livestreams, sera de plus en plus important pour la plateforme à l’avenir.

Des vidéos longues popularisées ?

La toile de fond de ce lancement est une plainte importante que les créateurs ont formulée à l’égard de la société : les utilisateurs ont déclaré qu’ils ne gagnaient pas assez d’argent avec le fonds de création initial. TikTok affirme que le nouveau programme « encouragera la créativité [des créateurs], générera un potentiel de revenus plus élevé et débloquera des opportunités plus passionnantes dans le monde réel », mais n’a pas donné de précisions sur la portée du nouveau programme ou sur le montant que les participants peuvent s’attendre à gagner (ou s’il sera supérieur aux revenus de leur fonds de création).

Les créateurs qui font partie du fonds original auront la possibilité de passer au Creativity Program en bêta, mais ne pourront pas revenir en arrière. Le fonds original, annoncé en 2020, disposait d’une réserve d’un milliard de dollars pour les participants, à verser sur trois ans.

Ce n’est un secret pour personne que ces fonctionnalités de vidéos courtes sur YouTube et Instagram ont été créées pour concurrencer la popularité fulgurante de TikTok. Alors oui, TikTok essaie maintenant de passer à des vidéos plus longues, ce qui est une surprise.