L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus n’auront pas de fonctions ProMotion et Always-On Display

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus n'auront pas de fonctions ProMotion et Always-On Display

L’un des points forts de la gamme d’iPhone 14 de l’année dernière a été la mise en œuvre de la fonctionnalité Always-On Display sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Alors que cette fonctionnalité est présente sur une large gamme d’appareils Android depuis une dizaine d’années, c’est la première fois qu’Apple l’utilise.

Malheureusement, la version d’Apple du mode Always-On Display repose ostensiblement sur sa technologie ProMotion (c’est-à-dire le taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz), qui n’est présente que sur les appareils les plus haut de gamme de la société de Cupertino. Il semblerait que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus de l’année prochaine soient dépourvus des deux caractéristiques susmentionnées.

Selon une fuite d’abord évoquée dans un article de blog, les modèles d’iPhone 15 non Pro ne bénéficieront ni de la fonctionnalité Always-On Display, ni de ProMotion.

Cela signifie que, selon toute vraisemblance, les variantes d’entrée de gamme devront se contenter d’une dalle à 60 Hz, ce qui pourrait bien faire d’eux les smartphones les plus chers avec un taux de rafraîchissement aussi bas. Même les smartphones d’entrée de gamme de la concurrence augmentent souvent le taux de rafraîchissement à 90 Hz.

À la lumière de cette décision, il semble qu’Apple ne fasse pas grand-chose pour renforcer l’attrait de ses iPhone non Pro, malgré les médiocres performances commerciales de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus. Il semble qu’Apple opte pour une autre voie : rendre les modèles Pro plus haut de gamme et encore plus chers.

D’autres informations

Bien que cette approche ne soit pas particulièrement conviviale pour les clients, la stratégie semble fonctionner à merveille. En fait, selon la plupart des rumeurs, Apple envisage même un iPhone 15 Ultra haut de gamme qui pourrait devenir l’un des smartphones non pliables les plus chers de tous les temps.

Toutefois, il convient de noter que le meilleur iPhone de 2023 n’est pas nécessairement le plus cher. Indépendamment de ce qu’Apple essaie de vous faire croire, vous n’avez tout simplement pas besoin de dépenser plus de 1 000 euros pour un smartphone, à moins que vous ne le souhaitiez absolument.

Bien qu’il reste encore des mois avant l’arrivée du nouvel iPhone 15, de nombreux passionnés ont déjà partagé les possibles caractéristiques des nouveaux modèles. On pourrait retrouve la puce 5G de Qualcomm, de la connectivité Wi-Fi 6E et de bien d’autres choses encore. Par ailleurs, des fuites ont révélé que le prochain smartphone pourrait être doté d’une fonction Dynamic Island pour les modèles non Pro.