WhatsApp pour Android teste une vue fractionnée sur les tablettes

La version tablette de WhatsApp a désormais accès à une vue fractionnée grâce à une nouvelle mise à jour qui vient d’être publiée. La mise à jour a été rendue disponible pour l’application Android bêta qui est disponible sur le Play Store pour ceux qui ont eu la chance de participer au programme bêta.

La nouvelle de cette mise à jour a été rapportée par Wabetainfo qui a constaté que ce changement a eu lieu avec l’application beta Android WhatsApp, version 2.22.21.6. Ce nouveau changement s’appuie sur la version de WhatsApp publiée en septembre 2022, qui était compatible avec les tablettes, mais n’était pas optimisée pour une utilisation sur des écrans plus grands.

Cette nouvelle fonctionnalité change la donne pour les utilisateurs, car elle optimise l’interface pour les tablettes, elle offre une meilleure expérience sur un écran plus grand et les utilisateurs peuvent désormais afficher et utiliser simultanément deux sections différentes de l’application côte à côte sur l’écran de leur tablette, comme on peut le voir sur la capture d’écran ci-dessus.

Auparavant, lorsque les utilisateurs ouvraient une discussion sur la version tablette de WhatsApp, la vue de la discussion occupait tout l’écran. Les utilisateurs devaient alors revenir à la liste des discussions chaque fois qu’ils souhaitaient passer à une autre conversation. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de passer d’une conversation à l’autre sans avoir à revenir à la liste des conversations, puisque celle-ci sera toujours visible à chaque fois qu’une fenêtre de discussion sera ouverte.

Après avoir installé la dernière mise à jour de WhatsApp beta pour Android depuis le Play Store, les utilisateurs auront accès à une interface utilisateur redessinée et optimisée pour les tablettes. Cependant, si vous n’avez pas accès à cette nouvelle fonctionnalité après avoir installé la dernière version bêta, Wabetainfo indique qu’une prochaine mise à jour débloquera cette fonctionnalité pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

Malheureusement, si vous n’avez pas encore accès à la version bêta de WhatsApp, vous ne pourrez pas vous inscrire pour le moment, car le programme bêta est presque toujours complet.