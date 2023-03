WhatsApp s’engage à respecter pleinement les règles de l’UE en matière de contrats d’utilisation

La Commission européenne a annoncé que le service de messagerie WhatsApp, propriété de Meta, a accepté de se conformer aux règles de l’Union européenne et d’être plus transparent avec ses utilisateurs. En 2021, le service de messagerie s’est vu infliger une amende de 225 millions d’euros.

WhatsApp a accepté d’être plus transparent sur ses mises à jour et de permettre aux utilisateurs de les rejeter plus facilement. Elle a confirmé que les données personnelles des utilisateurs ne seront pas partagées à des fins publicitaires avec des tiers ou des méta-entreprises, y compris Facebook.

We welcome WhatsApp’s commitments to change its practices to comply with EU rules, informing users better and respecting their choices on contract updates.

EU consumers have a right to understand what they agree to and what that choice concretely entails.#EU4Consumers

— European Commission (@EU_Commission) March 6, 2023