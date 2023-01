Apple a probablement mis fin à la prochaine génération de l’iPhone abordable, l’iPhone SE 4

La prochaine génération d’iPhone SE 4 bon marché pourrait être complètement abandonnée si l’on en croit les informations récentes de Ming-Chi Kuo. Les rumeurs concernant l’annulation ont fait le tour depuis décembre 2022 et maintenant il semble que cela pourrait effectivement être le cas. Le smartphone devait être lancé soit cette année, soit en 2024.

Kuo, par une publication sur Medium, a suggéré qui a cité les sources de la chaîne d’approvisionnement et a déclaré qu’Apple a décidé d’arrêter les plans de production et d’expédition de l’iPhone SE 4. Un rapport précédent a souligné la possibilité qu’il soit retardé. En d’autres termes, les chances d’obtenir un nouvel iPhone SE à ce jour sont extrêmement réduites, car la société mère veut miser entièrement sur ses iPhone plus premium.

« La chaîne d’approvisionnement a reçu des instructions d’Apple indiquant que les plans de production et d’expédition de l’iPhone SE 4 de 2024 ont été annulés plutôt que retardés », a déclaré Kuo dans un nouveau rapport.

[Update] Qualcomm is the biggest winner of Apple’s cancelation of 2024 iPhone SE 4/Qualcomm為Apple 取消 2024 iPhone SE 4 的最大贏家 https://t.co/5gSCGT7dAK — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 6, 2023

Il est suggéré qu’Apple pourrait prendre cette décision en raison de la performance plus faible que prévu de la puce de bande de base interne sur laquelle elle travaille. La puce était censée faire ses débuts avec l’iPhone SE 4 en 2024, après quoi elle aurait fait son apparition jusqu’à l’iPhone 16 haut de gamme en fonction des résultats de ce smartphone bon marché, remplaçant ainsi les puces Qualcomm.

Cependant, cela pourrait ne pas se produire maintenant et nous nous attendons à ce que la puce de Qualcomm continue à fournir des services à la série d’iPhone 16 également. Ainsi, le fabricant de puces dominerait le marché mondial des radiofréquences pour les smartphones haut de gamme en 2023 et 2024.

En outre, la raison pour laquelle Apple pourrait se débarrasser de l’iPhone SE 4 est que la demande d’iPhone moins cher est moindre et que les modèles Pro font fureur à l’heure actuelle. C’est également la raison pour laquelle Apple repense sa stratégie pour les modèles iPhone 15 de cette année. De plus, la rumeur d’un design analogue à celui de l’iPhone XR pourrait également faire augmenter le prix de l’iPhone SE 4, ce qui finirait par aller à l’encontre de son objectif.

Vers la fin des petits iPhone

Étant donné que Kuo a des antécédents fiables, cette information peut effectivement être vraie. Mais comme 2024 est encore dans un an, nous ne savons pas vraiment ce qu’Apple a dans ses manches. Sans iPhone SE et avec des rumeurs sur un prix plus bas pour l’iPhone 15 Plus, le géant de Cupertino pourrait en fait être en train de changer les choses pour son bénéfice et celui des utilisateurs.

Étant donné qu’Apple ne met pas régulièrement à jour la gamme d’iPhone SE et qu’il s’agit d’un modèle obsolète depuis des années, il est possible que les gens ne soient pas affectés par sa disparition. Cela dit, ce serait toujours une bonne idée pour Apple de se concentrer sur le marché d’entrée de gamme. Si l’iPhone SE 4 a effectivement été annulé, l’époque où les iPhone plus petits existaient encore pourrait être révolue. Ainsi, à partir de l’année prochaine, le plus petit smartphone Apple que vous pourrez acheter sera doté d’un écran de 6,1 pouces.