Nothing pourrait lancer une enceinte, et voici son possible aspect !

La société Nothing, qui appartient à Carl Pei, est relativement récente, mais elle a sans doute attiré beaucoup d’attention depuis sa création. Elle a exploré à la fois les domaines des smartphones et des écouteurs entièrement sans fil et maintenant la rumeur veut qu’une incursion dans le domaine des enceintes soit en cours. Et, nous avons le premier regard possible sur l’enceinte présumée de Nothing.

Kuba Wojciechowski s’est associé à 91Mobiles pour nous fournir une photo de l’enceinte Nothing, qui n’est d’ailleurs pas son nom officiel. L’enceinte arbore le design transparent caractéristique de Nothing, peint en blanc.

Leak: here’s your exclusive first look at the upcoming Nothing speaker. Check out my collab with @91mobiles! https://t.co/at2nEvpCy4 pic.twitter.com/gaEgrpcaoW — Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 3, 2023

Il y a une poignée transparente et deux découpes dans la partie inférieure, vraisemblablement les sub-woofers, et deux découpes noires qui pourraient être les tweeters. Il y a une autre découpe noire avec le logo de la société, mais son but n’est pas connu. Des boutons sont présents sur les côtés gauche et droit ; le côté gauche comporte probablement les boutons de volume et un bouton de couleur rouge, tandis que le côté droit comporte un bouton qui dépasse (probablement le bouton marche/arrêt) et un autre pour le couplage Bluetooth.

L’enceinte a l’air assez intéressante, tout comme la gamme actuelle de produits Nothing, et il serait super excitant de voir comment elle va se retrouver dans notre maison.

Encore de réelles inconnues

Mais, les aspects techniques restent encore inconnus. Nous attendons des informations prochainement. En attendant, Nothing a également publié un nouveau teaser, qui pourrait être pour l’enceinte ou même les écouteurs Nothing Ear (2). Plus tôt, cela était censé se produire en décembre 2022, mais il semble qu’un lancement en 2023 soit plus probable. Il y a des chances que l’enceinte et les écouteurs soient lancés en même temps et cela pourrait se produire dans les mois à venir, peut-être en été.

En outre, la société a récemment confirmé que son smartphone de nouvelle génération, le Phone (2), sera alimenté par la puce Snapdragon série 8 et est attendu à la fin de 2023.

Je vous tiendrais au courant lorsque nous aurons plus de détails à ce sujet.