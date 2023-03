Les Galaxy A54 et Galaxy A34 pourraient être annoncés le 15 mars

@OnLeaks sur Twitter a fait savoir que Samsung pourrait annoncer ses prochains chouchous de milieu de gamme, les Galaxy A34 et Galaxy A54, pourraient être annoncés le 15 mars. Cette prévision correspond à ses attentes, car elle marquerait presque exactement un an à l’anniversaire des Galaxy A53 et Galaxy A33, qui ont été annoncés le 17 mars 2022.

Grâce à la multitude de rumeurs et de fuites précédentes, nous avons une assez bonne compréhension de ce à quoi nous devons nous attendre des prochains smartphones de milieu de gamme de Samsung.

OK… I won’t vouch this one by 100% but I heard from a quite reliable source that #Samsung will officially unveil the #GalaxyA34 and #GalaxyA54 on March 15th… pic.twitter.com/eoidRjCRMS — Steve H.McFly (@OnLeaks) March 1, 2023

Le Galaxy A54, sans doute le nouveau milieu de gamme le plus intrigant de la gamme Samsung, sera très certainement équipé de la nouvelle puce Exynos 1380, annoncée il y a une semaine. Pas de Snapdragon haut de gamme ici, mais c’est comme ça dans le marché du milieu de gamme. Le Galaxy A54 sera doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une découpe en forme de poinçon, d’une résolution full HD+ et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, soit un tout petit peu moins que le Galaxy A53 de 6,5 pouces.

Pour la RAM et le stockage, nous avons 8 Go de RAM et soit 128 ou 256 Go de stockage, cependant il pourrait ne pas y avoir de port de carte microSD en vue, donc choisissez avec prudence si vous voulez acquérir celui-ci, car vous pourriez ne pas être en mesure d’étendre la capacité plus tard. Samsung pourrait équiper le Galaxy A54 d’une triple caméra à l’arrière, combinant une caméra principale de 50 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels avec un téléobjectif de 5 mégapixels pour une polyvalence ultime en milieu de gamme.

Mais alors, qu’en est-il du Galaxy A34 ?

Ce smartphone sera très probablement livré avec un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une encoche en forme de V avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz également, mais Samsung s’appuiera sur le chipset Dimensity 900 de MediaTek, avec soit 6 ou 8 Go de RAM et des options de stockage de 128/256 Go. À l’arrière, le Galaxy A34 utilisera un capteur photo principal de 48 mégapixels, un capteur photo ultra-large de 8 mégapixels, ainsi qu’un capteur macro de 5 mégapixels, tandis que la caméra frontale devrait être de 13 mégapixels.

Les fuites indiquent que ce smartphone sera doté d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 25 W, ainsi que d’une résistance à l’eau et à la poussière IP67. Le milieu de gamme fonctionnera sous Android avec One UI, ce qui n’est pas surprenant étant donné que nous parlons d’un smartphone Samsung.

Jusqu’ici, tout va bien, mais quel sera le prix ? Malheureusement, Samsung ne maintiendrait pas les prix inchangés, du moins en Europe. Les rumeurs indiquent que nous pourrions être confrontés à une hausse des prix, avec un prix de départ compris entre 530 et 550 € pour la version de base du Galaxy A54 (par rapport au prix de départ de 450 € pour le Galaxy A53), tandis que le Galaxy A34 pourrait coûter 410 à 430 € pour la version de départ, une hausse de prix par rapport aux 370 € que le Galaxy A33 affichait à son lancement.