Certaines alarmes de la Pixel Watch se déclenchent plus tard que l’heure programmée

Une fonctionnalité que l’on retrouve sur les wearables Fitbit et que Google pourrait utiliser pour la Pixel Watch est le « Smart Wake ». Selon Fitbit, « lorsqu’il est activé, Smart Wake tente de trouver le meilleur moment pour vous réveiller en commençant 30 minutes avant l’heure d’alarme que vous avez définie. Il évite de vous réveiller pendant le sommeil profond afin que vous soyez plus susceptible de vous réveiller en vous sentant rafraîchi. Si Smart Wake ne parvient pas à trouver le meilleur moment pour vous réveiller, votre alarme vous avertit à l’heure définie ». Cela ne résoudra pas le problème, mais cela pourrait vous laisser plus frais lorsque vous êtes réveillé par l’alarme.

Avez-vous remarqué que votre Pixel Watch déclenche des alarmes plus tard que l’heure à laquelle elles sont programmées ? Si oui, vous n’êtes pas seul. De multiples rapports sur ce problème sur Reddit sont apparus depuis environ deux mois maintenant. La plupart des plaintes montrent que la Pixel Watch a quelques minutes de retard dans le déclenchement des alarmes . Cependant, les alarmes programmées sont parfois retardées de 10 minutes, ce qui peut faire la différence entre être à l’heure ou être en retard pour le travail, le dépôt des enfants à l’école, etc.