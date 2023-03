Samsung lance les puces Exynos 1380 et 1330 pour les smartphones de milieu de gamme

Samsung a finalement annoncé ses nouveaux processeurs Exynos de milieu de gamme pour les smartphones Galaxy A. En effet, Samsung a silencieusement présenté les SoC en 5 nm Exynos 1330 et Exynos 1380, après que ceux-ci aient fait surface l’année dernière. Les deux nouvelles puces sont compatibles avec la 5G et apportent des performances plus rapides sur la table.

L’Exynos 1380 est le successeur de l’Exynos 1280 de l’année dernière, et l’Exynos 1330 est un nouveau modèle. Ces deux modèles sont basés sur le processus 5 nm, comme l’Exynos 1280, et sont dotés de processeurs Cortex-A78 et Cortex-A55 et du GPU Mali-G68 MP5.

Ces deux modèles prennent en charge l’affichage Full HD+, le 1380 prenant en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et le 1330 un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ils prennent en charge respectivement les capteurs jusqu’à 200 mégapixels et 108 mégapixels, avec un enregistrement vidéo jusqu’à 4K à 30 fps.

L’Exynos 1380 dispose également d’un NPU amélioré qui prend en charge jusqu’à 4,9 trillions d’opérations par seconde pour des expériences mobiles nouvelles et plus intelligentes, comme la reconnaissance avancée de la langue pour l’assistance vocale et permet la reconnaissance de plusieurs objets dans l’image pour améliorer la qualité de chaque objet.

Ces puces sont déjà en production de masse, selon Samsung. L’Exynos 1380 alimentera le prochain Galaxy A54, et l’Exynos 1330 devrait alimenter les modèles Galaxy A14 5G et Galaxy M14 5 G.