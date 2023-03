GPT-4 : toutes les rumeurs sur la prochaine version de ChatGPT

Le nouveau ChatGPT arrive avec GPT-4, et les rumeurs suggèrent qu’il pourrait apporter des améliorations majeures aux compétences linguistiques déjà incroyablement impressionnantes du ChatGPT d’OpenAI.

Pour être clair, il est peu probable que ChatGPT 4 soit le nom du prochain produit d’OpenAI, mais il suffit de combiner le nom de ChatGPT avec le modèle d’IA amélioré qui le pilotera dans le futur, GPT-4. Creusons un peu plus sur GPT-4, comment fonctionne ChatGPT maintenant, et quand OpenAI pourrait sortir sa prochaine mise à jour majeure.

Qu’est-ce que GPT-4 ?

GPT-4 est un nouveau modèle de langage créé par OpenAI qui peut générer du texte analogue à la parole humaine. Il fera évoluer la technologie utilisée par ChatGPT, qui est basée sur GPT-3.5. GPT est l’acronyme de Generative Pre-trained Transformer, une technologie d’apprentissage profond qui utilise des réseaux neuronaux artificiels pour écrire comme un humain.

Des milliards de paramètres sont utilisés pour ajuster la sortie des neurones simulés de ChatGPT afin d’obtenir le résultat souhaité. L’énorme quantité de détails aide l’ordinateur à se rapprocher de l’interconnexion du cerveau humain, qui contient également des milliards de neurones. OpenAI n’a confirmé aucun détail sur GPT-4, mais reconnaît qu’il est en cours de développement. Les rumeurs sont toutefois nombreuses.

Par exemple, en août 2021, Wired rapportait que les experts de l’industrie spéculaient que GPT-4 comporterait 100 trillions de paramètres. Construire une IA avec plus de paramètres ne garantit pas nécessairement de meilleures performances, et pourrait affecter la réactivité.

D’autres rumeurs suggèrent une meilleure génération de code informatique et la possibilité de générer des images ainsi que du texte à partir de la même interface de chat. Une IA capable de générer des vidéos est également attendue. La gestion du texte, des images et de la vidéo est connue sous le nom de modèle multimodal. L’expert en apprentissage automatique Emil Wallner a indiqué sur Twitter que GPT-4 pourrait avoir cette capacité.

Takeaways: —GPT-4 is coming, but improved Codex is the focus

—The next Codex release will be significant

—GPT-4 will have a similar model size but better trained

—DALL-E will become public

—They bet that multi-modal models will beat pure text models on text generation https://t.co/sDQ3mvCvuI —Emil Wallner (@EmilWallner) September 6, 2021

Une feuille de prix partagée par Travis Fischer sur Twitter a donné un indice sur les détails possibles de GPT-4. Un nouveau produit pour développeurs appelé Foundry comprendra plus d’un modèle, ajoutant deux modèles « DV » qui peuvent traiter plus de mots à la fois en entrée (le contexte maximum).

OpenAI has privately announced a new developer product called Foundry, which enables customers to run OpenAI model inference at scale w/ dedicated capacity. It also reveals that DV (Davinci; likely GPT-4) will have up to 32k max context length in the public version. 🔥 pic.twitter.com/5KEsWLqPdc — Travis Fischer (@transitive_bs) February 21, 2023

GPT-3.5 fonctionne avec un maximum de 2 048 mots, mais les deux modèles DV, qui pourraient être GPT-4, ont une capacité quatre fois (résolution 8K) et 16 fois (32K) supérieure, ce qui permet des discussions beaucoup plus approfondies pour résoudre des défis beaucoup plus importants.

En fin de compte, ce ne sont que des suppositions.

GPT-4 a-t-il une date de sortie ?

GPT-4 est en train d’arriver, et il arrivera probablement cette année. Mais nous n’avons pas encore de date de sortie précise. Le New York Times a suggéré qu’il pourrait arriver dès le premier trimestre de cette année. Comme nous sommes en mars, le lancement ne serait donc plus qu’une question de semaines.

La technologie évoluant si rapidement, on pourrait avoir l’impression que la révolution de l’IA pourrait arriver à tout moment, entraînant des changements perturbateurs dans de nombreux secteurs. Un document qu’un humain pourrait mettre plusieurs heures à rédiger est complété par ChatGPT en quelques secondes. À la lumière des récentes percées, l’intelligence artificielle générale (AGI) semble presque inévitable.

OpenAI a toutefois précisé dans un récent article de blog que la société ne sortira aucun produit avant qu’il n’ait été testé de manière approfondie, en déclarant : « Plus nos systèmes se rapprochent de l’AGI, plus nous sommes prudents dans la création et le déploiement de nos modèles ».

GPT-4 : une évolution, pas une révolution

Même si GPT-4 sera très certainement impressionnant, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a déclaré dans une interview de StrictlyVC publiée par Connie Loizos sur YouTube que « les gens sont prêts à être déçus, et ils le seront ».

Altman reconnaît le potentiel de l’AGI à faire des ravages sur les économies mondiales et a exprimé qu’un déploiement rapide de plusieurs petits changements est préférable à une avancée choquante qui offre peu de possibilités au monde de s’adapter aux changements.

En bref, le GPT-4 sera une évolution, pas une révolution. Selon Altman, la prochaine version de ChatGPT ne sera pas une AGI et n’aura pas 100 trillions de paramètres. Ces rumeurs sont incorrectes.