Apple permet aux développeurs de comparer leurs applications à celles de leurs concurrents

Parce qu’il fait partie de l’environnement plus large de l’App Store Connect, les développeurs peuvent prendre des mesures avec les nouvelles mesures pour améliorer des choses comme les taux de conversion, les recettes, les taux de panne et la rétention des utilisateurs.

Afin de faire apparaître la concurrence la plus pertinente, Apple indique qu’elle prend en compte les catégories, les modèles économiques et le volume de téléchargement. Elle promet également de maintenir un certain degré de confidentialité à l’aide de « techniques de confidentialité différentielle à la pointe de l’industrie » afin que les performances des applications concurrentes restent cachées.

« Les points de référence des groupes de pairs fournissent de nouvelles et puissantes informations sur le parcours du client, ce qui vous permet de mieux comprendre ce qui fonctionne bien pour votre application et de trouver des possibilités d’amélioration », peut-on lire dans une mise à jour publiée sur le site Web Apple Developer.