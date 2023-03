Votre téléphone Android pourrait bientôt être capable de générer des images d’IA en quelques secondes

Qualcomm a démontré la capacité des smartphones Android à générer des images d’IA en quelques secondes à l’aide de simples invites textuelles. Le fabricant de puces a pu créer une image de 512 x 512 pixels d’un chat guerrier portant une armure à l’aide d’un téléphone Android et de Stable Diffusion, un modèle d’IA génératif texte-image très répandu.

Qualcomm affirme avoir utilisé sa pile d’IA pour exécuter Stable Diffusion 1.5 sur le smartphone, qui n’était pas connecté à Internet. Essentiellement, le smartphone a effectué toutes les opérations d’IA nécessaires pour générer l’image sur l’appareil. Dans une vidéo partagée par la société, l’image IA du chat est générée en un peu moins de 15 secondes.

Stable Diffusion a créé l’image en utilisant l’invite : « Super cute fluffy cat warrior in armor, photorealistic, 4K, ultra detailed, vray rendering, unreal engine ».

Le smartphone qui a généré l’image d’IA en quelques secondes utilisait le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm que l’on trouve sur les flagships comme la série Galaxy S23. Le modèle de Stable Diffusion utilisé a été optimisé pour la « quantification, la compilation et l’accélération matérielle » avant les tests.

Ce n’est pas le premier cas où la diffusion stable génère une image sur un téléphone Android. Comme le souligne The Verge, un développeur nommé Ivon Huang a déjà utilisé Stable Diffusion sur un Sony Xperia 5 II équipé d’un Snapdragon 865 et de 8 Go de RAM. Cependant, il a fallu à Huang une heure pour générer une image de 512 x 512 pixels. La technique de Qualcomm est donc certainement beaucoup plus rapide que celle utilisée par le développeur.

Une présentation au MWC 2023

L’utilisation de modèles d’IA de ce type sur les smartphones Android permet de réduire les coûts pour les développeurs, d’éliminer la nécessité d’une connexion mobile et de protéger la vie privée des utilisateurs puisque les données restent sur leur téléphone.

Qualcomm n’a pas indiqué quand les clients peuvent s’attendre à ce que ces modèles soient largement utilisés sur les smartphones phares Android. L’entreprise fera une démonstration de cette technologie au MWC 2023, nous pourrions donc en entendre parler dans les prochains jours.