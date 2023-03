Ce nouveau plugin ChatGPT va révolutionner l’utilisation de Google Sheets

Le 19 février 2023, un développeur tiers a apporté une mise à jour à la fonctionnalité Google Sheets qui a provoqué de sérieuses vagues dans le monde de l’utilisation des tableurs. Les utilisateurs de Google Sheets peuvent soudainement ajouter de puissants outils d’IA à leurs tableaux de données, et les résultats sont pour le moins étonnants. Le plugin s’appelle Numerous.ai et apporte une gamme puissante d’outils à l’utilisateur qui cherche à augmenter l’utilisation automatisée et la fonctionnalité générale de ses feuilles de calcul.

Le système est construit sur la plateforme ChatGPT, bien que l’on ne sache pas encore publiquement quelle version du programme d’IA fait fonctionner Numerous.ai (il ne s’agit probablement pas du modèle ChatGPT 4.0 le plus récent d’OpenAI). Cependant, le plugin semble ajouter une puissante fonctionnalité à l’utilisateur, quelle que soit la version qui alimente la nouvelle installation. ChatGPT propose des API pour son système GPT-3, ce n’est donc sûrement pas le dernier outil externe qui sera construit avec une fonctionnalité d’IA intégrée dans le tissu même de l’utilitaire. En vérité, les utilisateurs de tableurs se réveillent dans une toute nouvelle ère d’organisation et de manipulation des données avec l’introduction de cette fonctionnalité.

Avec l’aide du complément d’IA, les utilisateurs pourront interroger l’IA pour un large éventail de formules complexes, d’opérations permettant de gagner du temps et de tâches de recherche et d’extraction de données. Le plugin réimagine la façon dont le travail sur les feuilles de calcul peut être et sera effectué !

Un utilisateur de Reddit a publié une courte vidéo présentant son développement de Numerous.ai. Les résultats sont étonnants. L’utilisateur a pu construire un plugin complet qui extrapole des données à partir d’entrées antérieures, anticipe les catégories de réponses, et construit même des réponses à des exemples de commentaires. L’ajout d’une fonctionnalité de chatbot IA à une feuille de calcul est clairement un puissant outil et la vidéo ne fait qu’effleurer la surface de ce que ce mariage de puissants outils de productivité peut accomplir.

Ces fonctionnalités peuvent être immensément utiles pour les utilisateurs professionnels qui cherchent à calibrer un large éventail de champs de données. Cela pourrait changer le système pour une petite entreprise qui cherche à accroître sa clientèle de façon exponentielle avec une nouvelle franchise tout en cherchant à maintenir une politique de réponse à chaque commentaire laissé par un utilisateur, par exemple. De même, la possibilité de s’appuyer sur le plugin d’IA pour créer des formules peut faire des créateurs de feuilles de calcul novices des utilisateurs chevronnés. Ces outils vont révolutionner les méthodes de saisie des données et d’utilisation des formules dans les feuilles de calcul, tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Un modèle payant

Numerous.ai propose un plan gratuit de 30 jetons, mais celui-ci est limité sur une base mensuelle à 15 générations de formules et à 15 000 caractères comme seuil de saisie pour l’IA ChatGPT. De plus, il y a un plafond de 30 000 caractères de ce que les développeurs du plugin appellent l’automatisation des travaux pratiques. Et, ces derniers sont vraiment la chose révolutionnaire de l’IA dans la vie quotidienne.

Pour 10 dollars par mois, les utilisateurs bénéficient d’une augmentation significative du rendement avec le plan 1 000 jetons : 500 000 caractères alimentant l’IA, 1 000 000 de caractères de sortie d’automatisation du travail et 500 formules mensuelles générées par l’outil. Pour les utilisateurs qui ont besoin d’encore plus de productivité de la part de leur plugin, le plan de 5 000 jetons coûte 30 dollars par mois et offre 2 500 formules, 2 500 000 caractères alimentés et 5 000 000 de caractères d’automatisation du travail.

Sans aucun doute, l’ajout de la fonctionnalité d’IA dans l’environnement des tableurs améliorera l’expérience utilisateur que connaissent pratiquement tous les saisisseurs de données. Les feuilles de calcul font partie intégrante d’un large éventail de tâches comptables, tant dans le domaine financier qu’en dehors.

Avec l’aide des solutions d’IA, apprendre à mieux comprendre ces feuilles de calcul, et en particulier les ensembles de données plus importants qui peuvent être utilisés dans des contextes commerciaux et peut-être même de préparation des impôts, deviendra naturel pour les utilisateurs. La puissance des plugins d’IA rendra les feuilles de données plus rationnelles, plus rapides à remplir et plus perspicaces. La vitesse peut être un ajout particulièrement bienvenu à l’expérience d’utilisation de Sheets. Grâce aux plugins d’IA, les personnes qui fréquentent l’application Google Sheets peuvent passer moins de temps à développer leurs données et plus de temps à les utiliser de manière significative. Il s’agit d’un gain de temps et d’une amélioration des résultats qui s’avèrent payants pour tous ceux qui utilisent Google Sheets pour leurs tâches courantes.