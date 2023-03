MWC 2023 : Huawei devrait faire parler d’elle avec le lancement de la série Huawei P60

C’est comme au bon vieux temps à Barcelone, où le salon MWC a retrouvé tout son sens. Les fabricants montrent des prototypes de futurs smartphones, dont certains ont des formes étonnantes. D’autres entreprises dévoilent de nouveaux smartphones lors de l’événement. L’une des sociétés qui devrait annoncer son nouveau téléphone phare à Barcelone est Huawei, car la série P60 devrait voir le jour très bientôt.

Selon MyDrivers, la série Huawei P60 pourrait être dévoilée au MWC 2023. Les smartphones de la série P de Huawei sont axés sur la photographie, et les modèles P60 seront dotés de la plateforme photographique XMAGE propre à Huawei (comme la gamme Mate 50 de l’année dernière).

Le Huawei P60 Pro sera le premier smartphone à embarquer le capteur Sony IMX888 de 50 mégapixels (pour la caméra primaire), et un capteur Sony IMX858 de 50 mégapixels sera employé pour la caméra ultra grand-angle. Pour le téléobjectif, Huawei devrait utiliser le capteur OV64B de 64 mégapixels d’Omnivision, qui offre un zoom optique 3,5 x.

Le P60 non Pro pourrait utiliser le capteur Sony IMX789 de 48 mégapixels pour sa caméra primaire. Le P60 Pro et le P60 devraient tous deux être dotés de la fonction d’ouverture variable réglable à 10 vitesses qui a fait ses débuts sur le Mate 50 Pro de l’année dernière et qui permet de faire varier l’ouverture entre f/1.4 et f/4.

Le Huawei P60 Pro pourrait être alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 modifié pour fonctionner avec les signaux 4G uniquement. Le P60 pourrait être équipé du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 qui serait également modifié pour ne pas supporter les signaux 5 G. Tout bien considéré, ce n’est pas une mauvaise paire de puces à employer.

HarmonyOS 3.1 préinstallé

Huawei a lancé son service de communication d’urgence par satellite l’année dernière sur la série Mate 50. Le système satellitaire de deuxième génération de la firme sera présent sur la ligne P60 et Huawei aurait ajouté des capacités de texte vocal et la prise en charge des appels vocaux de courte durée à la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages texte bidirectionnels par satellite. L’année dernière, Huawei a devancé Apple d’un jour pour devenir le premier fabricant de smartphones à annoncer une connectivité satellite d’urgence pour ses smartphones.

La gamme P60 aura HarmonyOS 3.1 préinstallé. Il pourrait s’agir d’une mise à jour mineure par rapport à HarmonyOS 3.0 qui se concentrera sur l’extermination des bugs et l’amélioration de la stabilité du logiciel.

Gardez les yeux ouverts. Le MWC 2023 se termine le 2 mars, nous pourrions donc voir la série Huawei P60 introduite très bientôt. Huawei, qui revient à deux séries phares par an, devrait dévoiler la gamme Mate 60 en septembre. La série Mate sort généralement à la fin de l’année et se concentre sur les nouvelles technologies et fonctionnalités innovantes. En 2021 et 2022, Huawei n’a sorti qu’un seul modèle phare par an avec la série P50 lancée en 2021 et la gamme Mate 50 sortie à la fin de l’année dernière.