La feuille de route de Meta a été divulguée, et laisse entrevoir plusieurs paires de lunettes connectées

Malgré les doutes que suscitent ses projets de Métaverse, Meta, la société mère de Facebook, va de l’avant avec une feuille de route qui comprend non seulement de nouveaux casques de réalité virtuelle Quest, mais aussi plusieurs paires de lunettes connectées et des dispositifs d’entrée compagnons, selon une nouvelle fuite.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler du développement par Meta d’une paire de lunettes connectées plus sophistiquées, mais si la fuite est exacte, nous pourrions enfin avoir un calendrier de sortie pour ces lunettes, sans parler de certains détails intrigants.

À l’heure actuelle, Meta dispose d’un casque VR sans fil appelé Quest 2. Le modèle Quest de nouvelle génération devrait arriver à la fin de l’année 2023, et la feuille de route qui vient d’être divulguée révèle quelques détails à son sujet, ainsi que le présumé projet de lancer des dizaines de nouveaux jeux et applications VR pour accompagner le lancement. Mais, le projet le plus intéressant est sans doute celui d’une smartwatch à « interface neuronale » qui accompagnera les lunettes connectées haut de gamme à venir.

Les casques VR ne sont plus d’actualité, et c’est peut-être la raison pour laquelle Meta prévoit de lancer une paire de lunettes connectées plus performantes en 2025, du moins selon une feuille de route consultée et détaillée par The Verge. D’après les détails partagés, ce produit sera rejoint par une smartwatch à « interface neuronale » qui servira de dispositif d’entrée compagnon pour les lunettes, ouvrant peut-être la voie à un avenir dans lequel il ne sera plus nécessaire d’avoir un smartphone. Les lunettes connectées sont décrites comme un dispositif de réalité augmentée qui peut compléter les activités quotidiennes d’une personne.

Selon The Verge, le modèle dont la sortie est prévue en 2025 comprendra un viseur à travers lequel l’utilisateur aura accès à certaines fonctions intelligentes, notamment la traduction de langues en temps réel et la possibilité de lire les messages reçus. Ces fonctionnalités resteront toutefois limitées par rapport au modèle qui serait prévu pour 2027.

La première paire de vraies lunettes intelligentes AR attendue en 2027

Selon la feuille de route, une « véritable » paire de lunettes connectées à réalité augmentée arrivera sur le marché en 2027, après ce qui serait trois ans d’utilisation et de tests internes parmi les employés de Meta. Le produit, dont le nom de code est Orion, sera disponible au public de manière plus limitée dans un premier temps, tandis qu’une paire de lunettes connectées moins performantes sera lancée à plus grande échelle. La montre à interface neuronale optionnelle, qui devrait arriver avec la troisième génération de lunettes intelligentes en 2025, connaîtra une mise à niveau de seconde génération parallèlement au lancement d’Orion, en supposant que la société s’en tienne à sa feuille de route actuelle.

La grande différence entre Orion et les lunettes connectées qui l’ont précédé sera la fonctionnalité de réalité augmentée, selon The Verge, dans le sens où ce produit sera capable de « projeter des hologrammes de haute qualité d’avatars sur le monde réel ». Bien que le potentiel prix de ces produits n’ait pas été révélé, il est probable qu’ils ne seront pas bon marché.