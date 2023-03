James Dyson Award 2023 : ouverture des inscriptions le 1er mars

Le concours annuel d’ingénierie axé sur la durabilité et le design organisé par la Fondation James Dyson, le James Dyson Award, réouvre ses inscriptions aux jeunes inventeurs ayant des idées pour améliorer notre planète.

À ce jour, le concours a décerné des prix en espèces à 390 inventions et plus de 70 % des lauréats mondiaux commercialisent leurs inventions gagnantes. Le monde a besoin d’un plus grand nombre d’idées novatrices pour résoudre les problèmes environnementaux et médicaux, et James Dyson pense que les jeunes ont les réponses et la volonté de faire la différence.

Sir James Dyson, fondateur : « Nous recherchons de jeunes ingénieurs qui sont fortement inspirés pour résoudre des problèmes de manière durable, en utilisant souvent moins d’énergie et moins de matériaux, et qui veulent améliorer le monde grâce à leurs idées. Les jeunes ont les idées qui peuvent changer les choses pour le mieux, et ils doivent être encouragés. Le James Dyson Award leur donne la possibilité de poursuivre leurs inventions, et je suis impatient de juger les candidatures de cette année. Bonne chance ! ».

Sir James Dyson élit les lauréats mondiaux du concours ; ils reçoivent un financement vital et une reconnaissance de haut niveau — les premières étapes clés pour faire passer leurs idées à une application pratique dans la vie réelle.

Que peuvent attendre les gagnants ?

Récompenses financières : le gagnant national reçoit 5 700 euros et le gagnant international reçoit 34 000 € à dépenser pour la prochaine étape du développement de leur projet Une couverture médiatique : les gagnants font l’objet de l’intérêt des médias, du public et de l’industrie lorsque l’organisation des James Dyson Awards annonce ses prix, ouvrant ainsi des portes et encourageant les conversations pour soutenir le développement de produits et l’établissement de relations. Chaque pays et région participant au concours décernera un lauréat national et deux finalistes nationaux. Les gagnants nationaux sont choisis par un jury externe en collaboration avec Dyson et constituent le top 20 des meilleurs projets. Les projets qui remportent le prix national sont retenus pour la cérémonie internationale de sélection et de remise des prix, au cours de laquelle James Dyson sélectionne ses lauréats mondiaux. Le soutien d’anciens lauréats

L’année dernière, le prix a été décerné pour la première fois en Thaïlande et en Turquie, et cette année, le concours fait ses débuts au Portugal.

Prix du développement durable

S’il est important de résoudre les problèmes quotidiens, il est encore plus important de le faire de manière à ne pas nuire à la planète. Outre le prix international, le meilleur projet durable sera également sélectionné par James Dyson. Parmi les 20 premiers, sélectionnés par les ingénieurs de Dyson, émergera un gagnant qui résout un problème de durabilité ou qui a intégré la durabilité dans le processus de conception, les matériaux ou la fabrication.

Le gagnant du prix de la durabilité sera annoncé en même temps que le gagnant international et recevra un prix en espèces d’une valeur égale, soit 34 000 euros.

Histoires de réussite

Le fait de remporter le prix James Dyson peut susciter une prise de conscience qui contribue à faire avancer les idées de résolution de problèmes vers la commercialisation. Par exemple, mOm Incubators, lauréat international 2014, a récemment fourni plus de 60 de ses incubateurs à l’Ukraine et à deux autres pays, dont le Royaume-Uni. Au total, l’entreprise pense avoir eu un impact sur la vie de plus de 1 000 bébés et, comme ils l’expliquent, « nous n’aurions pas atteint cette position sans le prix James Dyson ».

Dan Watson, le créateur de SafetyNet Technologies, a été le lauréat international de 2012. SafetyNet est une lampe qui s’adapte aux engins de pêche pour lutter contre les poissons et les créatures marines indésirables pris dans les filets de pêche commerciale. Il a fondé sa société SafetyNet Technologies après avoir remporté le prix, en fournissant une technologie pionnière et un soutien pour construire une industrie de la pêche meilleure et plus durable.

Du côté de la France, même s’ils n’ont pas reçu un prix à l’International, Nathan Hubert et Mano Silberzahn, un duo de jeunes designers industriels, ont été sacrés lauréats nationaux du James Dyson Award 2022 avec leur outil de cuisine réparable et polyvalent, Nobsolete.