WhatsApp travaille sur les onglets Statut et Bulletins d’information

Selon un rapport de WABetaInfo, l’entreprise appartenant à Meta a progressé après avoir introduit avec succès les statuts vocaux, les réactions et l’image dans l’image pour les appels vidéo sur iOS.

Actuellement, la société se concentre sur la refonte de l’onglet Statut pour Android afin d’y inclure des bulletins d’information, tout en déployant également la fonction Lien d’appel sur Windows bêta et l’outil de création d’autocollants sur l’application iOS.

Onglet Statut et Newsletters : WhatsApp beta pour Android

WhatsApp remanie l’onglet statut pour inclure deux sections : le statut et les newsletters. Les utilisateurs pourront choisir qui ils veulent suivre et s’abonner aux newsletters.

La mise à jour comprend également une mise en page horizontale pour les mises à jour de statut, analogue aux Stories d’Instagram. Les numéros de téléphone des utilisateurs seront masqués et cachés pour protéger leur identité.

En outre, les newsletters seront classées par ordre chronologique, sans publicités ni recommandations algorithmiques, et les utilisateurs auront toujours le contrôle pour choisir qui ils suivent.

Lien d’appel : WhatsApp beta pour Windows

La fonction de lien d’appel est disponible dans l’onglet des appels de l’application, permettant aux utilisateurs de choisir entre un appel vocal et un appel vidéo. Une URL unique est créée pour chaque appel, ce qui signifie que seules les personnes avec lesquelles vous partagez le lien peuvent y participer.

Cette fonction est particulièrement utile pour les appels ponctuels avec des personnes que vous ne connaissez pas bien, et il est possible de partager le lien en externe. Cette fonctionnalité est accessible aux bêta-testeurs qui ont installé la mise à jour WhatsApp bêta pour Windows 2.2307.1.0 depuis le Microsoft Store.

Outil de création d’autocollants : WhatsApp pour iOS

La dernière version de WhatsApp sur iOS 16 dispose désormais d’un outil de création d’autocollants, permettant aux utilisateurs de créer des autocollants personnalisés directement à partir de leurs propres images. Les utilisateurs peuvent extraire un sujet d’une image et le coller dans un chat pour le convertir en autocollant.

Cela élimine la nécessité de recourir à des applications tierces pour créer certains autocollants, offrant ainsi une expérience plus intégrée aux utilisateurs. L’outil de création d’autocollants est disponible pour tous sur la dernière version de WhatsApp pour iOS 23.3.77, disponible sur l’App Store et l’application TestFlight. Cependant, à partir de maintenant, il n’est possible d’utiliser cette fonctionnalité que sur iOS 16.

Bien que la disponibilité de l’onglet Statut et Newsletters soit toujours en cours de développement et sera publiée dans une future mise à jour de l’application, la fonction de lien d’appel et l’outil de création d’autocollants ont été mis respectivement à la disposition des bêta-testeurs sur Windows bêta et iOS.