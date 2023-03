La détection des chutes de la Pixel Watch de Google est enfin arrivée

Après des années d’attente, Google a finalement présenté sa première Pixel Watch à la fin de l’année dernière. Il s’agit d’une montre de qualité, dotée de nombreuses fonctionnalités, mais l’une d’entre elles, la détection des chutes, était annoncée comme « à venir en 2023 ». Avec la nouvelle mise à jour de mars de la Pixel Watch, la détection des chutes est enfin là.

Oui, la montre Wear OS 3 de Google est arrivée en octobre, et même si Google a montré la détection des chutes sur scène, elle n’était toujours pas disponible. Cette fonctionnalité qui pourrait sauver des vies est désormais incluse dans la nouvelle mise à jour de mars qui sera disponible la semaine prochaine.

Google souhaitait probablement disposer de plus de temps pour perfectionner le système afin qu’il ne se déclenche pas quand il ne devrait pas, ce que nous avons vu se produire sur d’autres montres. Pour ce que cela vaut, la détection des chutes est déjà disponible sur l’Apple Watch Series 8.

Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre maintenant que la détection de chute de la Pixel Watch de Google est enfin disponible ? Vous pouvez facilement la configurer avec l’application compagnon Pixel Watch sur votre smartphone ou naviguer dans l’application « Sécurité personnelle » sur la montre elle-même.

Ensuite, une fois que tout est configuré, si la montre détecte une chute brutale et aucun mouvement pendant 30 secondes, elle vibrera, vous notifiera sur votre montre et votre téléphone, et fera retentir une alarme. Si vous bougez dans les 30 secondes, le compte à rebours s’arrêtera et vous pourrez appuyer sur « Je suis OK » pour l’annuler.

Une fonctionnalité très attendue

Vous pouvez rapidement ignorer l’invite (comme illustré ci-dessus) si vous n’avez pas besoin d’aide. Toutefois, si vous n’obtenez aucune réponse après « environ une minute », la Pixel Watch passera automatiquement un appel aux services d’urgence en utilisant le téléphone auquel elle est connectée. Google a également conçu un message vocal automatisé qui partagera votre emplacement avec les services d’urgence.

La nouvelle détection de chute de la Pixel Watch de Google devrait commencer à être déployée dans les prochaines 24-48 heures. Si vous ne la voyez pas sur votre appareil, rendez-vous dans Réglages > Système > À propos > Versions pour vérifier les mises à jour. Ensuite, mettez à jour toutes les applications de montre pour vous assurer que vous êtes sur la dernière version. Vous pouvez également vous procurer une Pixel Watch en cliquant sur le lien ci-dessous.