Les onglets donnent à Bloc-notes l’impression d’être une toute nouvelle application

Le Bloc-notes était, est et restera certainement l’une des applications les plus populaires de Windows. Si, pour beaucoup de gens, il s’agit simplement d’un moyen facile de noter quelque chose comme un numéro de téléphone ou une adresse, d’autres l’utilisent pour des tâches plus avancées, comme le développement.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, d’autant plus qu’il existe de nombreuses applications dédiées au développement, Bloc-notes est un outil incroyable qui a une place bien méritée dans Windows. Et, c’est la raison pour laquelle Microsoft continue d’améliorer l’expérience avec l’application à chaque mise à jour majeure des fonctionnalités.

Après avoir mis à jour Bloc-notes avec un mode sombre, Microsoft se prépare maintenant à un autre changement important avec la sortie de la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 11. La société apporte des onglets au Bloc-notes, et les membres Insider du canal Dev peuvent déjà les essayer.

Il y a plusieurs années, lorsque Microsoft a commencé à travailler sur les onglets, Bloc-notes était l’une des principales applications à bénéficier de cette idée. Le projet était censé apporter des onglets partout dans le système d’exploitation, tous alimenté par Microsoft Edge et dans le cadre d’une approche que beaucoup considéraient comme une transformation substantielle de l’expérience Windows.

L’idée a finalement été abandonnée, en grande partie parce que la version originale de Microsoft Edge n’a pas réussi à avoir un impact, et la société a promis de reprendre le travail sur les onglets à un moment ultérieur. Cette reprise semble avoir lieu maintenant, et après la mise à jour de l’Explorateur de fichiers avec les onglets, c’est maintenant au tour du Bloc-notes d’obtenir les mêmes capacités.

Une réelle plus-value

Après avoir utilisé les onglets dans le Bloc-notes pendant plus d’une semaine, je peux enfin dire que cette petite application se sent comme un tout nouveau citoyen de première classe de Windows 11.

Avec les onglets, vous pouvez évidemment travailler sur plusieurs documents dans la même fenêtre, et il va sans dire que vous pouvez passer de l’un à l’autre grâce à la barre d’onglets située en haut. L’expérience est aussi simple que vous l’attendez, et si vous avez déjà utilisé des onglets dans un navigateur, par exemple, vous la trouverez extrêmement familière.

Vous pouvez faire glisser et déposer les onglets, les retirer d’une certaine fenêtre pour créer une nouvelle fenêtre distincte et travailler avec des documents côte à côte, contrôler les onglets avec des raccourcis clavier, et bien plus encore. Microsoft a également ajouté une option permettant de décider si vous souhaitez que les fichiers s’ouvrent dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre, tout comme vous le faites avec les liens dans un navigateur.

Il va sans dire que les mêmes raccourcis clavier que vous utilisez pour gérer les onglets dans un navigateur fonctionnent également dans Microsoft Edge. Par exemple, vous pouvez appuyer sur CTRL + T pour ouvrir un nouvel onglet.

En fin de compte, l’ajout d’onglets est une refonte que le Bloc-notes méritait depuis longtemps. Je comprends que certaines personnes ne veulent pas d’onglets parce qu’ils rendent l’application plus complexe, et je respecte leur opinion, mais dans un système d’exploitation moderne comme Windows 11, cela devait être fait. Et avec cette mise à jour, Notepad se sent à nouveau chez lui sous Windows.