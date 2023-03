Il ne sera pas nécessaire d’avoir un iPhone à proximité pour configurer et utiliser le casque de réalité mixte d’Apple

Un nouveau rapport indique qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un iPhone à proximité pour configurer et utiliser le casque de réalité mixte d’Apple.

L’une des nombreuses questions concernant le prochain casque de réalité mixte d’Apple (qui pourrait s’appeler le « Reality Pro ») est de savoir si l’appareil doit être en présence d’un iPhone pour être configuré et utilisé. Par exemple, ceux qui possèdent une Apple Watch ont besoin d’un iPhone pour configurer leur montre. Au début de l’Apple Watch, un iPhone devait être à proximité, car la montre déchargeait les tâches de traitement complexes sur le processeur de l’appareil.

Finalement, Apple a réussi à alimenter l’appareil de manière à ce qu’il puisse fonctionner de manière autonome sans dépendre de la puce de l’iPhone pour les tâches les plus lourdes. La société prévoit que son casque de réalité mixte suivra le chemin de l’Apple Watch.

Dans l’édition de la lettre d’information Power On de Mark Gurman, le rédacteur écrit que le Reality Pro ne nécessitera probablement pas la présence d’un iPhone à proximité pendant le processus de configuration ou pour gérer des tâches complexes nécessitant une puissance de traitement supérieure à celle disponible sur l’appareil. Cela pourrait être dû à la puissante puce M2 qui serait utilisée dans le casque. Selon Gurman, les dernières versions de test du dispositif de réalité mixte ne nécessitent pas la présence d’un iPhone à proximité.

En ce qui concerne la puce M2, Gurman affirme que le composant n’est pas assez puissant pour fournir des graphiques à un niveau qui satisferait l’équipe de Cupertino. Par conséquent, les discussions FaceTime en groupe afficheront des images VR réalistes de deux personnes dans la discussion, et non de tous les participants à l’appel. À l’origine, Apple voulait inclure un hub séparé qui pourrait transmettre sans fil une puissance de traitement supplémentaire au casque à travers une pièce. Mais l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, a rejeté l’idée et il est maintenant prévu d’ajouter un chipset M3 ou M4 plus puissant au successeur.

Des données transférées depuis le cloud

Gurman note que le contenu d’un utilisateur et les données iCloud peuvent provenir directement du cloud. Les données d’un iPhone ou d’un iPad peuvent être transférées vers le Reality Pro en suivant les mêmes étapes simples que celles utilisées pour configurer un nouvel appareil Apple. Il est intéressant de noter que le Reality Pro n’utilise pas de télécommande, mais plutôt les yeux et les mains de la personne qui porte le casque. Plus intéressant encore, Gurman note que la dernière version de test du Reality Pro permet de saisir du texte par le biais de la saisie dans l’air, même si les tests n’ont pas été fiables.

Si la saisie dans l’air n’est pas parfaitement utilisable lors de la sortie du Reality Pro, Apple pourrait proposer de coupler l’appareil à un iPhone afin d’utiliser le clavier virtuel de ce dernier tout en continuant à travailler sur l’amélioration de la fonctionnalité. Selon les rumeurs, le Reality Pro devrait faire ses débuts lors de la conférence des développeurs WWDC de juin prochain et être commercialisé vers la fin de l’année, peut-être en même temps que la gamme iPhone 15 au cours du troisième trimestre.

Une couronne numérique pour passer de la RV à la RA

Pour ceux qui ne peuvent pas ou ne sont pas heureux à l’idée de dépenser jusqu’à 3 000 dollars pour le Reality Pro, une version moins chère du casque pourrait être proposée par Apple d’ici la fin de 2024 ou le début de 2025. Le nom de ce modèle pourrait être le « Reality One ». Le modèle « Pro » initial pourrait comporter jusqu’à 12 caméras et offrir des capteurs avancés de suivi de la tête et des yeux, la prise en charge de l’audio spatial et un écran micro-LED 4K pour chaque œil.

Une couronne numérique (de conception analogue à celle de l’Apple Watch) sera utilisée pour faire passer les utilisateurs du monde immersif de la réalité virtuelle (avec des simulations réalistes de certains environnements) à la réalité augmentée. Cette dernière présente un flux de données du monde réel provenant d’une des caméras du casque sur lequel sont superposées des données générées par ordinateur.