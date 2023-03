L’interface de Gmail est optimisée pour les smartphones pliables comme le Galaxy Z Fold 4

Les smartphones pliables sont censés être plus que des tablettes glorifiées et des smartphones avec un grand écran. Ils s’améliorent chaque année grâce à de nouvelles astuces logicielles. La dernière amélioration en date est une nouvelle interface pour Gmail pour les smartphones pliables.

Jusqu’à présent, les smartphones pliables affichaient une version étirée de l’application Gmail que l’on voit sur les smartphones classiques. Google a donné un coup de jeune à l’interface et maintenant, les utilisateurs de smartphones pliables avec des téléphones analogues à un livre comme le Galaxy Z Fold 4 de Samsung verront une disposition à 2 volets pour Gmail. L’affichage à deux volets est également disponible pour les fonctions Meet et Chat.

Cela signifie que la partie gauche de l’écran pliable affichera la boîte de réception et que la moitié droite affichera un e-mail ouvert. Cette disposition est logique du point de vue du multitâche et permet d’éviter de nombreux allers-retours lors de la consultation des e-mails.

Dans le cadre de notre mission visant à offrir une expérience utilisateur de premier ordre sur les appareils à grand écran, les utilisateurs d’appareils pliables Android ont pu accéder à une vue à deux volets pour Google Meet et Gmail. Nous sommes heureux d’annoncer que cela inclut également l’onglet Chat de l’application Gmail.

La barre de recherche se trouve au-dessus de la boîte de réception et le bouton Rédiger est également visible sur la première moitié de l’écran. La barre inférieure s’étend sur toute la largeur de l’écran. En revanche, on voit un rail de navigation vertical sur les tablettes. De petites touches comme celles-ci contribuent à créer une identité distincte pour les smartphones pliables.

Google met l’accent sur les smartphones pliables

Ces derniers temps, Google a mis l’accent sur les smartphones pliables et les tablettes. L’entreprise a annoncé son OS Android 12L pour les tablettes à la fin de l’année 2021 afin d’améliorer l’expérience logicielle sur les appareils dotés de grands écrans. Il comprend de petits ajustements et des optimisations qui font un meilleur usage des écrans plus grands, comme une ombre de notification divisée verticalement et une barre des tâches pour permettre aux utilisateurs de lancer rapidement les applications.

Pendant longtemps, Google ne s’est pas vraiment intéressé aux tablettes. Cela change maintenant, et l’une des principales raisons de ce regain d’intérêt est que l’entreprise a une tablette et probablement un smartphone pliable en route.