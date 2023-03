Le prochain iPad Pro OLED d’Apple, prévu pour 2024, sera plus cher

Les iPad Pro OLED devraient être commercialisés d’ici l’année prochaine, selon les précédentes rumeurs. Cependant, il est fort probable qu’Apple lance les nouveaux modèles de 11,1 et 13 pouces à un prix plus élevé que leurs prédécesseurs, selon le dernier rapport. Selon The Elec, un organe de presse basé en Corée du Sud, leur prix va grimper en flèche en raison de l’onéreux processus de production des panneaux.

Samsung et LG Display faisant l’objet de discussions présumées sur le prochain modèle d’iPad Pro, ses spécifications devraient offrir plus de qualité que les versions standard. Avec le coût d’acquisition prévu qui sera attribué à l’iPad Pro 2024 avec la dalle OLED, Apple pourrait avoir besoin de peaufiner la nouvelle tarification du produit.

MacRumors écrit dans son rapport qu’il y a trois processus de production impliqués pour faire de cet iPad Pro OLED une réalité. Le premier concerne la structure en tandem à deux stacks, qui vise à améliorer la durée de vie de l’écran OLED.

À l’époque, les iPhone n’utilisaient qu’une structure à une seule stack, ce qui était plutôt bien vu de la part de l’entreprise. Toutefois, si la firme technologique de Cupertino souhaite prolonger la durée d’utilisation des tablettes, des panneaux à deux stacks devraient remplacer les panneaux à une stack.

En outre, un autre procédé de production de panneaux consiste à utiliser des transistors à film mince LTPO (oxyde polycristallin à basse température). Cette méthode particulière est centrée sur l’allumage et l’extinction des pixels. Le troisième et dernier procédé s’attaque à la structure hybride des OLED. Celui-ci vise à produire un panneau plus fin en combinant l’encapsulation en couche mince OLED et les substrats en verre OLED.

Combien coûtera l’iPad Pro OLED de 2024 ?

Étant donné qu’un processus de production de panneaux coûteux est en cours pour apporter de nouvelles fonctionnalités à l’iPad Pro OLED, le modèle de 10 pouces devrait coûter entre 100 et 150 dollars, selon The Elec. Pendant ce temps, le modèle iPad Pro de 11,1 pouces pourrait être vendu aux alentours de 270 dollars, tandis que son homologue de 13 pouces aura une valeur estimée à 350 dollars.

En raison du coût élevé des matériaux, Apple prévoit de récupérer une partie de ses investissements en augmentant les prix de détail et en les répercutant sur les consommateurs.