Apple pourrait avoir à nouveau retardé son casque de réalité mixte

Chaque jour, le casque de réalité mixte (MR) d’Apple ressemble de plus en plus à un sketch. Arrêtez-moi si vous pensez avoir déjà entendu cette histoire. Apple pourrait retarder une nouvelle fois son casque AR/VR, dont la sortie est prévue pour le troisième trimestre.

Le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, s’est exprimé sur Twitter pour dire que la probabilité qu’Apple sorte son casque de réalité virtuelle au printemps est « en baisse ». Au lieu de cela, il est de plus en plus probable que la société lancera le casque en même temps que l’iPhone 15 au troisième trimestre.

The prediction for the mass shipment schedule is unchanged, but the likelihood of Apple’s 1st-gen AR/MR headset release at the spring event is decreasing. Meanwhile, the probability of the headset launch alongside iPhone 15 in 3Q23 is rising. https://t.co/jqd0xtbBUs — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 24, 2023

Auparavant, Kuo a affirmé que le casque sortirait en 2022. Il a ensuite ajouté que le produit avait glissé au début de 2023. Il était alors prévu qu’il arrive au printemps avant que Bloomberg ne rapporte que le casque a été repoussé de deux mois. Jusqu’à présent, on pensait que la firme de Cupertino allait enfin révéler son produit lors de sa conférence annuelle World Developers Conference.

Dans un article publié sur Medium, Kuo mentionne que les fournisseurs du géant technologique — Luxshare et Pegatron — sont de plus en plus préoccupés par le développement du casque. Plus précisément, ils s’inquiètent du peu de livraisons prévues, ce qui pourrait entraîner des difficultés à générer des « bénéfices à court terme ». Pour réduire les coûts, Pegatron confie ses ressources de développement et de production à Likai, une coentreprise entre Pegatron et Luxshare.

Un actionnaire de Likai — Heshuo — a également exprimé son inquiétude et aurait lentement commencé à « se retirer du marché des casques Apple ».

La seconde génération en 2025

Malgré les inquiétudes des fournisseurs d’Apple, il semble qu’ils continuent à développer et à produire les casques MR haut de gamme et d’entrée de gamme de seconde génération de la société. Selon Kuo, le lancement de ces casques est prévu pour 2025.

Le premier casque serait « extrêmement cher », les estimations de l’industrie allant de 3 000 à 5 000 dollars, tandis que le dispositif de seconde génération devrait avoir un prix plus abordable, similaire à celui d’un ordinateur Mac haut de gamme.

Quant au casque de première génération, Kuo souligne qu’Apple est « le plus gros client de Luxshare, et la croissance de Luxshare en 2023 et 2024 dépend entièrement des commandes d’Apple ». Par conséquent, ils ne sont pas exactement dans la meilleure position pour refuser les commandes d’Apple.