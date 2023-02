MWC 2023 : Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, la mobilité électrique atteint son apogée

by

Hier a eu lieu l’un des événements les plus importants de l’année pour Xiaomi à l’occasion du MWC 2023 : la présentation de ses nouveaux haut de gamme Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. Parallèlement à ces smartphones, l’entreprise a également présenté les Xiaomi Buds 4 Pro, la Xiaomi Watch S1 Pro et une nouvelle trottinette électrique, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra.

Ce modèle est l’aboutissement de la dernière génération de trottinettes de l’entreprise, dont la version Pro était jusqu’à présent le fer de lance. Et malgré le fait qu’ils soient comme des frères de nom, la vérité est que cette Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est très différente de ce que nous sommes habitués à la marque.

Cette nouvelle trottinette électrique de Xiaomi veut se différencier grandement du reste de la gamme, et pour cela la société a équipé cette Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra d’une double suspension. Cela permettra une conduite beaucoup plus confortable, car vous ne remarquerez pas les nids de poule ou les mauvaises routes, ou du moins ils seront beaucoup moins perceptibles.

En outre, les pneus sont également nouveaux. Cette fois, Xiaomi a monté des pneus DuraGel, qui sont anti-crevaison et auto-obturants. Ceci, associé à l’augmentation de la taille des roues à 10 pouces, permet d’obtenir une sensation de conduite premium que nous n’avions pas dans la gamme jusqu’à présent.

En outre, la hauteur du sol à la base de la trottinette a également été augmentée, ce qui améliore la stabilité sur les routes non pavées. Le reste du design est très analogue à celui de la série Electric Scooter 4, avec un guidon ergonomique et un écran couleur pour afficher les principales données du scooter.

Une autonomie améliorée, et quelle amélioration !

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra n’est pas nommée ainsi pour rien, et en plus de la double suspension, cette impressionnante trottinette (et imposante) dispose d’une incroyable autonomie de pas moins de 70 kilomètres.

Cette autonomie est accompagnée d’un moteur de 940 W situé à l’arrière de la trottinette, qui améliore également la poussée et permet de gravir des collines avec jusqu’à 25 % de facilité supplémentaire. Cette puissance permet à la Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Ultra de supporter sans problème une charge de 120 kg, alors que le reste de la gamme ne peut supporter que 100 kg.

La vitesse maximale reste de 25 km/h, mais cela n’a rien à voir avec l’entreprise, mais avec les lois actuelles qui réglementent l’utilisation des scooters électriques. Avec une vitesse limitée, en revanche, il a été possible d’atteindre cette impressionnante autonomie, donc nous ne lui en tiendrons pas rigueur.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Comme mentionné, la nouvelle et incroyable trottinette électrique de Xiaomi a été présentée lors de l’un des événements les plus importants de l’année pour l’entreprise, et la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra arrivera en France au cours du mois d’avril pour un prix de 999 euros.

Si l’on tient compte du fait que le prix de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, la nouvelle trottinette de la société en dessous de la nouvelle Ultra, coûte encore environ 800 euros, le fait d’avoir une double suspension et une autonomie scandaleuse pour 200 euros de plus fera de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra l’une des meilleures trottinettes électriques du marché.