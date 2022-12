MIUI 14 est maintenant officiel : caractéristiques, smartphones éligibles et plus encore

Outre le lancement du Xiaomi 13 et du Xiaomi 13 Pro, Xiaomi a également dévoilé sa surcouche de nouvelle génération appelé MIUI 14. MIUI 14 basée sur Android 13 est axée sur la fourniture d’une expérience plus simple sans prendre trop d’espace sur votre smartphone.

MIUI 14 a une faible occupation du système par rapport à MIUI 13 et prend jusqu’à 1,5 Go d’espace en moins sur le smartphone. Avec MIUI 14, Xiaomi vise à fournir de meilleures optimisations pour les applications tierces afin qu’elles fonctionnent de manière fluide et consomment moins d’énergie. Il y a moins d’applications préinstallées ; les utilisateurs n’auront plus que 8 applications préinstallées désinstallables.

Il existe des fonctionnalités comme la fusion des fichiers en double, la compression automatique des applications à faible fréquence et la possibilité de désactiver facilement les notifications permanentes. Il est dit que la fluidité du système a été importée de 60% par rapport à MIUI 13. Les changements visuels incluent de nouveaux widgets, 4 tailles d’icônes d’apps différentes, des dossiers personnalisables et des avatars animés de chats/chiens sur l’écran d’accueil.

MIUI 14 apporte également de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité. Cela inclut le calcul local des données sensibles et la reconnaissance de texte de bout en bout pour une reconnaissance plus rapide et plus sûre des textes dans les images. Les utilisateurs bénéficieront également de sous-titres en temps réel lors des appels vidéo.

La nouvelle version de la surcouche de Xiaomi introduit également le nouvel assistant AI XiaoAi 6.0 pour des rappels multifonctionnels, des raccourcis vers les codes de paiement et les codes de transport, et plus encore. En outre, MIUI 14 inclut une connectivité Wi-Fi plus rapide et meilleure, un service de cloud familial et le partage de la santé, entre autres.

Calendrier de sortie et appareils éligibles

MIUI 14 est déjà disponible pour la série Xiaomi 13 et arrivera sur d’autres appareils en janvier 2023. Voici la liste du calendrier de sortie anticipée pour les appareils Xiaomi en Chine.

Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Extreme Edition, Redmi K50 Gaming Edition

Xiaomi MIX Fold 2

La Mi Pad 5 Pro 12.4, la Mi Pad 5 Pro 5G, la Mi Pad 5 Pro, la Mi Pad 5, et le Redmi Pad devraient recevoir la mise à jour d’ici avril 2023. Xiaomi va progressivement déployer la mise à jour MIUI 14 basée sur Android 13 pour les autres smartphones, y compris les smartphones Poco.

Une chose à noter est que MIUI 14 sera sorti pour les produits mondiaux dans les mois à venir.