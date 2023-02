by

WhatsApp travaille sur une bannière in-app pour le partage de documents et des messages épinglés

WhatsApp a tendance à étendre ses capacités en tant que plateforme de messagerie en introduisant de nouvelles fonctionnalités. L’application de messagerie appartenant à Meta teste souvent des fonctionnalités avant de les rendre officielles. Après la publication de la version bêta des mises à jour du statut vocal pour Android, WhatsApp travaillerait sur un certain nombre de fonctionnalités, notamment la bannière de document, le raccourci d’appel et les messages épinglés, selon le dernier rapport de WaBetaInfo.

WhatsApp a augmenté la limite de partage de fichiers de 100 Mo à 2 Go en mai 2022, mais tous les utilisateurs n’en sont pas conscients. Pour promouvoir cette fonctionnalité, WhatsApp prévoit d’ajouter une bannière in-app dans une prochaine mise à jour.

Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, la bannière apparaîtra dans la section de navigation des fichiers et informera les utilisateurs qu’ils peuvent désormais partager des fichiers d’une taille maximale de 2 Go. Cela permettra de sensibiliser les gens et de les encourager à essayer cette fonctionnalité.

Raccourci d’appel

La capture d’écran montre que les utilisateurs peuvent créer un raccourci d’appel en tapant sur un contact de leur liste. L’écran d’accueil de leur appareil sera alors automatiquement mis à jour. Cette fonctionnalité permettra de gagner du temps et de simplifier le processus d’appel pour ceux qui appellent fréquemment la même personne et ne veulent pas passer par le processus d’ouverture de l’application et de recherche du contact à chaque fois.

Messages épinglés

WhatsApp développe actuellement la possibilité d’épingler des messages dans les discussions et les groupes pour une future mise à jour de l’application. L’épinglage des messages importants permettra de les retrouver plus facilement dans les conversations.

Si le destinataire utilise une ancienne version de WhatsApp, l’application affichera un message l’invitant à effectuer une mise à niveau. Cette fonctionnalité améliorera l’organisation dans les groupes et permettra aux utilisateurs de se concentrer sur les messages importants en les rendant facilement accessibles.

Disponibilité

En ce qui concerne les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, elles sont encore en phase de développement, repérées sur les versions bêta Android de la v2.23.3.13/15/17 et seront disponibles dans une prochaine mise à jour de l’application.

En outre, WhatsApp travaille sur d’autres améliorations telles que le transfert de discussion, le raccourci de blocage, un nouveau mode caméra, et plus encore.