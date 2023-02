Les dimensions de l’iPhone 15 Ultra sont plus petites et la caméra est plus puissante

Le fiable informateur Twitter Ice Universe, connu pour ses fuites sur les appareils Samsung, se tourne vers l’iPhone 15 Pro Max d’Apple (qui pourrait être appelé iPhone 15 Ultra) pour sa dernière fuite. Selon l’informateur, les dimensions de l’iPhone haut de gamme d’Apple de 2023 seront de 159,86 × 76,73 × 8,25 mm. En comparaison, les dimensions de l’iPhone 14 Pro Max sont de 160,7 mm x 77,6 mm x 7,85 mm.

Les images sont apparemment basées sur des informations schématiques qu’Apple a données à ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

iPhone 15 Pro Max size:

159.86 mm × 76.73 mm × 8.25 mm,Including the camera, the total thickness is 11. 84 mm pic.twitter.com/cqMsl4yUEa — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

Il semblerait, d’après les calculs, que la bosse de la caméra du modèle 2023 sera moins « gonflée » que celle du téléphone actuellement disponible. En incluant la bosse de la caméra, le prochain iPhone 15 Ultra aura une épaisseur de 11,84 mm. Cela signifie que la bosse de la caméra mesure 3,59 mm sur l’iPhone 15 Ultra. Pour information, la bosse de la caméra de l’iPhone 14 Pro Max mesure 4,18 mm d’épaisseur. L’iPhone 15 Ultra sera donc doté d’une bosse de caméra de 0,59 mm plus fine que celle de l’iPhone 14 Pro Max.

En outre, l’iPhone 15 Ultra serait doté d’un châssis en titane et d’un objectif périscope replié à l’intérieur du smartphone qui utilise des prismes et des miroirs pour réfléchir la lumière de l’objectif de l’appareil photo vers le capteur d’image. Il est utilisé pour offrir des capacités de zoom optique qui ne seraient normalement pas disponibles sur un smartphone en raison de la taille de l’appareil.

En repliant l’objectif, le zoom optique offert par un iPhone pourrait passer de 3x à 10x, comme cela devrait être le cas avec l’iPhone 15 Ultra. Ce dernier pourrait également présenter un aspect plus arrondi, notamment des bords incurvés.

C’est difficile à croire, mais nous sommes à seulement 6 mois de l’annonce de la gamme iPhone 15. Nous devrions voir le capteur photo large à l’arrière des modèles non Pro passer de 12 à 48 mégapixels et l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront tous deux dotés de la Dynamic Island. Les deux modèles seront alimentés par le chipset A16 Bionic de 4 nm de l’année dernière. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra seront équipés du nouveau SoC A17 Bionic de 3 nm. La gamme d’iPhone 15 Pro pourrait être le seul grand téléphone sorti cette année à être équipé d’un chipset fabriqué à l’aide du nœud de processus 3 nm.

Encore 6 mois d’attente

En termes simples, lorsque le nœud de processus utilisé pour fabriquer une puce diminue, la taille des transistors utilisés dans cette puce diminue également. Par conséquent, lorsque le nombre de transistors augmente, une puce devient plus puissante et plus économe en énergie. Par exemple, le SoC A13 Bionic utilisé pour alimenter la gamme d’iPhone 11 de 2019 a été fabriqué à l’aide d’un nœud de processus de 7 nm et comptait 8,5 milliards de transistors dans chaque puce. En 2022, les modèles iPhone 14 Pro seront alimentés par le SoC A16 Bionic fabriqué à l’aide du nœud de processus 4 nm et comportant près de 16 milliards de transistors.

Vous pouvez voir que ces images montrent le passage attendu du Lightning à l’USB-C pour le port de données et de charge, et il y a des lacunes pour les boutons d’alimentation et de volume — peut-être parce qu’Apple utilise des boutons haptiques à l’état solide cette année.