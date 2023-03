Préparez-vous pour voir ChatGPT dans davantage d’applications

ChatGPT est l’un des outils d’IA qui a contribué à donner le coup d’envoi de la tendance actuelle à l’IA, avec une capacité impressionnante (mais souvent incorrecte) à gérer les invites à plusieurs étapes et les problèmes de code. Vos applications préférées pourraient bientôt être dotées de fonctions d’IA alimentées par ChatGPT.

OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT et du générateur d’images DALL-E, a publié une API publique pour ChatGPT après six mois de tests privés avec des partenaires sélectionnés. Elle permet à quiconque d’intégrer le modèle d’IA de ChatGPT dans d’autres applications et services, en lui fournissant des données et en recevant une réponse. OpenAI a également publié une API publique pour Whisper, son modèle de conversion de la parole en texte.

La plupart des modèles d’IA requièrent toujours une quantité décente de puissance de calcul, mais OpenAI affirme avoir fortement optimisé ChatGPT au cours des derniers mois. La société a écrit : “Grâce à une série d’optimisations à l’échelle du système, nous avons réalisé une réduction des coûts de 90 % pour ChatGPT depuis décembre ; nous faisons maintenant profiter les utilisateurs de l’API de ces économies“.

L’API ChatGPT est déjà utilisée par Snapchat (pour la fonctionnalité “My AI”), Quizlet, Instacart, Shop from Shopify et l’application d’apprentissage des langues Speak. Maintenant que l’API est publique, on peut s’attendre à ce que beaucoup plus d’applications ajoutent des chatbots IA, même s’ils n’améliorent pas l’expérience générale – l’implémentation de Snapchat est juste ChatGPT dans l’interface des messages directs, par exemple.

La nouvelle arrive alors que Bing Chat de Microsoft, qui est partiellement basé sur la technologie ChatGPT, commence à arriver dans plus d’applications Microsoft. ChatGPT est toujours moins performant que Bing pour les questions de culture générale, car sa base de données date de quelques années et ne fournit pas de sources, mais il a l’avantage d’être déjà entièrement disponible.

Le “nouveau Bing” est toujours bloqué derrière une liste d’attente, et il existe également d’autres alternatives à ChatGPT.