Un benchmark montre que le Xperia 5 V est équipé de 16 Go de RAM et du Snapdragon 8 Gen 2

La prochaine itération de la gamme de smartphones compacts de Sony, le Xperia 5 V, aurait été soumise au test de référence Geekbench qui a révélé certaines des spécifications du smartphone.

Le plus intéressant est probablement les 16 Go de RAM que le téléphone offrira sur au moins une variante de l’appareil si le test Geekbench est légitime. D’autres smartphones, comme le OnePlus 11, proposent une variante dotée de 16 Go de mémoire.

Si vous vous souvenez, la version compacte des smartphones Xperia de Sony est généralement alimentée par le même chipset, dispose de la même mémoire vive et du même stockage, et arbore le même ensemble de caméras que l’on trouve sur le dernier flagship Xperia de taille normale.

La carte mère Kalama mentionnée dans le test Geekbench se trouve également sur la gamme Galaxy S23 et le Xiaomi Mi 13 Pro. En d’autres termes, nous pouvons nous attendre à ce que le Xperia 5 V soit alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Android 13 sera préinstallé

Le test Geekbench a également révélé le numéro de modèle du Sony 5 V qui sera XQ-DQ72. Considérant que le Xperia 5 IV est sorti en septembre dernier, il nous reste encore pas mal de mois avant que Sony ne dévoile le Xperia 5 V. Par conséquent, nous pourrions voir de nombreuses autres fuites et astuces pour le smartphone qui pourraient nous aider à étoffer l’appareil. Nous nous en voudrions de ne pas mentionner que le smartphone a obtenu un score monocoeur de 1439 points et un score multicœur de 5071 points sur Geekbench.

On peut penser que le Xperia 5 V continuera de disposer d’une dalle OLED de 6,1 pouces avec une résolution FHD+ (1080 p) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une fois de plus, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh serait attendue.

Sur le papier, les smartphones de Sony sont beaux et ils incluent même une prise d’écouteurs de 3,5 mm. Mais pour une raison ou une autre, Sony a eu du mal à élargir sa base de fans.