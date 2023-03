Les suggestions de Google Docs deviennent encore plus intelligentes

L’utilisation de Google Docs pour créer des documents intéressants et attrayants pourrait devenir beaucoup plus agréable grâce à une série de nouvelles mises à jour. Le traitement de texte a annoncé un certain nombre de mises à niveau visant à renforcer l’intégration et la collaboration entre les autres applications de Google Workspace et les services externes.

Si vous avez bien compris les fonctionnalités des puces intelligentes et des Smart Canvas de Google Docs, elles peuvent véritablement changer la donne. Elles intègrent votre document à d’autres services Google, vous permettent d’extraire des données plus facilement et rendent votre document plus vivant. Aujourd’hui, elles sont encore plus nombreuses.

Google a annoncé l’ajout de quelques nouvelles puces à Google Docs et Google Sheets. Celles-ci vous aideront à mieux intégrer les lieux et les finances dans vos documents, et il y a un minuscule chronomètre que vous pouvez intégrer sur vos documents. Vous pouvez également ajouter des dates sur les feuilles plus facilement grâce à un nouveau sélecteur de date remanié qui vous permet d’ajouter des dates avec des mots comme « aujourd’hui », « demain » ou « hier ».

Ces nouvelles puces visent à améliorer considérablement votre flux de travail et à ajouter des données plus facilement, que vous travailliez avec un document ou une feuille de calcul. En outre, le chronomètre semble utile pour vous aider à rester concentré pendant que vous travaillez sur quelque chose.

Ces fonctionnalités devraient être déployées pour tout le monde dans les deux prochaines semaines, vous devriez donc garder un œil sur elles.

Un rapprochement au Material Design

La suite logicielle de bureautique donne un coup de jeune à nombre de ses applications les plus populaires en s’inspirant de l’idée de Material Design 3 de Google, en leur donnant un aspect moderne qui offrira « une interface utilisateur plus simple et plus rationalisée » qui aidera les utilisateurs à travailler plus efficacement.

Il semble que la société reprenne de nombreux éléments de conception de sa plateforme Gmail rafraîchie et les applique à Google Docs, Sheets, Slides et Google Drive, avec une palette de couleurs plus vives pour les barres d’outils et les commentaires, et un design beaucoup plus arrondi pour les boutons.