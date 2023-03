Apple lancerait un iMac équipé du M3 dans le courant de l’année

Apple se préparerait à lancer un nouvel iMac dans le courant de l’année, ce qui permettrait d’améliorer considérablement les spécifications des ordinateurs de bureau tout-en-un de la société pour la première fois depuis 2021, date à laquelle la société a lancé les premiers modèles équipés de processeurs Apple.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le nouvel iMac est « à un stade avancé de développement », mais il ne sera pas produit en série avant juin au plus tôt, ce qui signifie qu’il sera très probablement livré au cours du second semestre 2023.

Selon Gurman, le nouvel iMac possède le même écran de 24 pouces que les modèles de 2021 et est proposé dans les mêmes options de couleur, notamment argent, rose, jaune, orange, violet, vert et bleu.

Le plus grand changement est que les nouveaux modèles devraient bénéficier d’une mise à niveau du processeur : l’iMac 2021 est équipé d’un processeur Apple M1 octa-core avec des graphiques jusqu’à 8 cœurs, jusqu’à 16 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 2 To de stockage.

Selon Gurman, il est probable que le modèle 2023 sera l’un des premiers Mac à être équipé d’un processeur Apple de la série M3, bien que ce ne soit pas une certitude — il est également possible que les ordinateurs soient équipés de puces de la série M2. Je ne serais pas surpris qu’Apple offre également aux clients la possibilité d’équiper les PC tout-en-un de plus de 16 Go de RAM, car ses nouvelles puces prennent en charge davantage de mémoire que le processeur M1 d’origine.

D’autres informations

Cela dit, les personnes qui veulent vraiment un système plus puissant peuvent opter pour le prochain Mac Pro d’Apple, qui, selon Gurman, devrait être lancé au printemps ou à l’été. Il s’agira du premier Mac Pro doté d’un processeur Apple M, et il devrait être équipé d’une puce M2 Ultra comportant jusqu’à 24 cœurs de processeur, jusqu’à 76 cœurs graphiques et pouvant prendre en charge jusqu’à 192 Go de mémoire vive (voire plus).

Un nouveau MacBook Air avec un écran de 15 pouces et un MacBook Air 13 pouces mis à jour sont également annoncés, bien que Gurman ne puisse que deviner si ces ordinateurs portables seront équipés de puces de la série M2 ou M3.

Vous trouverez plus de détails (ainsi que des rumeurs et des spéculations) sur la feuille de route d’Apple pour les mois et les années à venir dans la dernière édition de la newsletter Power On de Gurman pour Bloomberg.

L’année s’annonce chargée pour Apple. La société devrait présenter sa nouvelle puce M3 lors de sa Worldwide Developers Conference en juin, où elle pourrait également dévoiler son très attendu casque de réalité mixte.