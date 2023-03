Le Motorola Razr 2023 pourrait précéder son rival, le Galaxy Z Flip 5

Comme mentionné, le Galaxy Z Flip 5 est censé être lancé aux alentours du mois d’août , donc le Razr sera le premier cette année, au moins en ce qui concerne l’annonce. Cependant, le Razr 2023 pourrait prendre un peu plus de temps pour arriver sur les marchés mondiaux (l’année dernière, le Razr n’était disponible que sur certains marchés européens et en Chine).

Cette année, Motorola devrait lancer deux smartphones pliables : un dont le nom de code est Venus (nous ne savons rien de celui-ci pour le moment), et le Razr, dont le nom de code est Juno (qui arrive en juin). Plus tôt, Evan Blass a également partagé des rendus du nouveau smartphone pliable à clapet.

Le Motorola Razr 2023 arriverait (il s’agit probablement d’une date d’annonce et non d’une sortie sur le marché) le 1er juin 2023 . C’est quelques mois avant le moment où Samsung dévoile habituellement ses prochains smartphones pliables, notamment le Z Flip 5 avec lequel le Razr va rivaliser pour le titre de meilleur smartphone pliable.