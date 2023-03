Les futures tablettes Galaxy Tab S9 de Samsung auront un indice de protection IP67

Les clients de Samsung ont demandé une tablette phare avec une certaine protection contre l’eau, il semblerait donc que la série Galaxy Tab S9 leur donnera exactement ce qu’ils veulent. Cependant, SamMobile souligne qu’ il est toujours possible pour la société de changer d’avis avant la sortie de la tablette et qu’il reste encore beaucoup de temps avant que la série Galaxy Tab S9 ne soit lancée au cours du second semestre de cette année.

