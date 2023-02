by

Le OnePlus Nord 3 et ses spécifications font surface sur la toile

Jusqu’en 2020, OnePlus était surtout connu pour sa stratégie de lancement de flagships abordables à des prix époustouflants. Cette stratégie commerciale impliquait principalement que l’entreprise propose des fonctionnalités haut de gamme analogues à celles d’un flagship à un prix inférieur à celui des offres des marques premium.

Cette stratégie a porté ses fruits, et OnePlus a pu sevrer un nombre considérable de consommateurs des marques haut de gamme. Les consommateurs cibles de OnePlus comprenaient des personnes qui voulaient profiter de l’expérience d’un smartphone phare, mais qui ne voulaient pas payer le prix élevé qui y est associé. Cette stratégie a conduit la société à se concentrer uniquement sur des appareils phares abordables au cours des premières années de son existence.

Si cette stratégie a bien fonctionné pendant un certain temps, OnePlus a rapidement compris qu’elle devait aller au-delà de la fabrication de flagships abordables et élargir son portefeuille de produits. Par conséquent, la société a renforcé son portefeuille de milieu de gamme au cours des deux dernières années. Le processus a commencé en 2020 avec le lancement de la série OnePlus Nord. Le premier appareil de la gamme était le OnePlus Nord, qui offrait des fonctionnalités haut de gamme à un prix plus abordable que les appareils phares de OnePlus à l’époque.

Puis, OnePlus a lancé le smartphone Nord 2 en 2021, et le Nord 2T a été présenté l’année dernière. Des rumeurs concernant le OnePlus Nord 3 ont fait surface l’année dernière, faisant allusion à une charge rapide de 150W et à un SoC Dimensity 8100. Aujourd’hui, une nouvelle rumeur fait état d’un SoC Dimensity 9000, qui est une énorme amélioration par rapport au Dimensity 1300 du Nord 2T.

Selon MySmartPrice, le OnePlus Nord 3 conservera la charge rapide SuperVOOC de 80W, mais disposera d’une plus grande batterie de 5 000 mAh. Il serait doté d’une caméra arrière de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels, et d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Un lancement deuxième trimestre ou début troisième trimestre 2023

Voici un résumé des spécifications présumées du OnePlus Nord 3 :

Écran Full HD+ Fluid AMOLED de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur Octa Core Dimensity 9000 4 nm jusqu’à 3,05 GHz avec GPU Mali-G710 10-core

8 Go de RAM avec 128 Go de stockage/16 Go de RAM avec 256 Go de stockage

Android 13 avec OxygenOS 13

Double SIM (nano + nano)

Caméra arrière 50 mégapixels, OIS, caméra ultra-large 8M mégapixels caméra macro 2 mégapixels

Caméra frontale de 16 mégapixels

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

USB Type-C, haut-parleurs stéréo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6,802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide SuperVOOC 80W

Le OnePlus Nord 3 devrait être présenté à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre 2023, soit aux alentours de juin ou juillet.