YouTube déploie des pistes audio multilingues pour les créateurs

YouTube a lancé la fonction de pistes audio multilingues dans le monde entier après l’avoir testée auprès de certains créateurs. Les internautes peuvent désormais télécharger plusieurs pistes audio dans une seule vidéo. Pour promouvoir cette nouvelle fonctionnalité, YouTube fait appel à l’aide du célèbre YouTubeur MrBeast.

La société a déclaré que la fonction audio multilingue de YouTube permet aux créateurs de doubler des vidéos dans différentes langues, ce qui leur permet de toucher un public plus large et d’étendre leur portée dans le monde entier.

Lors des premiers tests, YouTube a vu plus de 3 500 vidéos multilingues téléchargées dans plus de 40 langues, et les créateurs testant des vidéos doublées en plusieurs langues ont constaté que plus de 15 % de leur temps d’observation provenait de vues dans la langue non principale de la vidéo.

Avec plus de 135 millions d’abonnés dans le monde, MrBeast a déjà doublé ses vidéos les plus populaires en 11 langues et vise à attirer davantage de spectateurs internationaux sur sa chaîne principale. Dans une interview vidéo, il a déclaré : « C’est plus simple pour les gens du Mexique ou de l’Inde de comprendre, car tous les doublages sont au même endroit et sur une seule vidéo ».

La fonction audio multilingue permet aux créateurs de proposer des versions doublées de leurs vidéos afin que les spectateurs puissent choisir leur langue préférée. Grâce à cette fonctionnalité, il est beaucoup plus facile pour les créateurs d’atteindre un public plus large que lors de la création de chaînes YouTube basées sur la langue. Selon YouTube, les créateurs qui utilisent cette fonction ont vu le temps de visionnage de leurs vidéos augmenter de 15 % pour les spectateurs ne parlant pas la langue principale.

Comment accéder aux pistes YouTube multiaudio ?

Les créateurs qui remplissent les conditions requises peuvent ajouter différentes pistes audio à leurs vidéos et à leurs catalogues en utilisant l’outil d’édition des sous-titres de YouTube. Pour regarder la vidéo dans une autre langue, il suffit de cliquer sur les paramètres et d’afficher les pistes audio disponibles.

Les contenus comportant plusieurs pistes linguistiques seront affichés par défaut dans la langue préférée des spectateurs. En outre, les utilisateurs peuvent rechercher du contenu multilingue à partir des titres et des descriptions traduits des vidéos.

Disponibilité

YouTube déploie son outil audio linguistique pour des milliers de créateurs, bien que le nombre exact n’ait pas été précisé. Cet outil donnera aux créateurs disposant d’un catalogue en une seule langue la possibilité de télécharger plusieurs traductions audio.