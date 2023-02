Le Honor Magic 5 passe sur Geekbench avec le Snapdragon 8 Gen 2 et 12 Go de RAM

Le Honor Magic 5 passe sur Geekbench avec le Snapdragon 8 Gen 2 et 12 Go de RAM

Il reste maintenant moins d’une semaine avant le MWC 2023, qui doit commencer le 27 février — et c’est à ce moment-là que nous nous attendons à voir le Honor Magic 5 faire son apparition officielle. Le smartphone devrait faire l’objet d’une sortie mondiale, et maintenant il est apparu sur Geekbench, rapporte MySmartPrice. Le listing confirme que le smartphone sera équipé du dernier et plus grand processeur Snapdragon 8 Gen 2.

Le listing confirme certaines des spécifications clés du smartphone phare de Honor avant sa sortie officielle. Le téléphone porte le numéro de modèle PGT-AN00. Le détail le plus important que le listing corrobore par rapport aux attentes précédentes est que le Honor Magic 5 sera équipé de la puissante puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Le SoC porte le nom de code Kalama avec un cœur de processeur principal cadencé à 3,19 GHz. Il comporte également quatre cœurs de performance à 2,8 GHz et trois cœurs d’efficacité cadencés à 2,02 GHz.

Comme vous pouvez le voir sur l’image, le téléphone listé ici dispose de 12 Go de RAM, ce qui est suffisant pour tout type de multitâche que vous souhaitez sur un téléphone. Cependant, il existe également une variante avec 8 Go de RAM qui est attendue. Pour l’instant, le smartphone est susceptible d’être disponible avec jusqu’à 256 Go de stockage interne.

Le téléphone a obtenu un score de 1411 points en monocoeur et 4584 points en multicœurs sur Geekbench. En moyenne, ces résultats sont légèrement inférieurs à ceux réalisés spécifiquement pour le Galaxy 8 Gen 2, que l’on retrouve dans le Galaxy S23 Ultra (pour référence, il obtient des scores autour de 1534 et 5009 points). Cependant, comme vous le savez probablement, les benchmarks ne reflètent pas nécessairement l’expérience réelle avec le téléphone, et le Honor Magic 5 devrait également être très rapide.

Le Honor Magic 5 sera livré avec Android 13, avec Magic UI par-dessus. Jusqu’à présent, les autres détails de ce smartphone ne sont pas encore disponibles, à part le fait qu’il devrait être lancé le 27 février. Nous connaîtrons alors le prix et la disponibilité de l’appareil également.