WhatsApp travaille sur une fonctionnalité de newsletter privée

WhatsApp a travaillé sur une pléthore de fonctionnalités intéressantes récemment, et de nombreuses nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités en cours de développement sont régulièrement découvertes dans les versions bêta de la populaire application de chat. Le dernier rapport de WABetaInfo nous parle d’une fonctionnalité en cours de développement.

WhatsApp fait souvent parler d’elle pour avoir travaillé à l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et, cette fois-ci, il y en a une nouvelle qu’elle prévoit de lancer : la possibilité d’envoyer des bulletins d’information. Une fonctionnalité portant le même nom semble être en préparation, comme le suggère un récent rapport de WABetaInfo.

La récente version bêta 2.23.5.3 de WhatsApp pour Android parle de la fonctionnalité Newsletter (ou quel que soit le nom final), qui sera un moyen pour les gens (en particulier les entreprises, les groupes, et plus) de donner des informations aux utilisateurs finaux.

L’outil aidera les gens à s’abonner aux diffuseurs souhaités. Il s’agira d’une extension de WhatsApp Broadcasts, qui permet d’envoyer un message à plusieurs personnes à la fois. Cela s’apparente également à ce que Meta a récemment apporté sur Instagram, les canaux de diffusion, qui servent le même objectif. On s’attend à ce qu’elle arrive sur Messenger et Facebook et maintenant, elle pourrait aussi atteindre WhatsApp.

Il est dit que cette fonctionnalité aura une section séparée sous Statut afin de la différencier des chats individuels ou de groupe. Étant donné sa nature d’outil de diffusion d’informations à des utilisateurs indéfinis, le chiffrement de bout en bout serait difficile à assurer. Mais, il sera toujours axé sur la confidentialité des utilisateurs et, par conséquent, les numéros et autres informations des créateurs seront masqués. De plus, les gens auront le contrôle sur les bulletins d’information qui seront vus. Et, il n’y aura pas non plus de publicité !

Une fonctionnalité très utile

La possibilité d’envoyer et de recevoir des bulletins d’information sur WhatsApp peut s’avérer bénéfique pour beaucoup, car il serait plus facile de transmettre des informations sur la plateforme de messagerie très populaire. De plus, il serait plus facile pour les gens de suivre les informations sans avoir à surveiller plusieurs bulletins d’information par e-mail.

Cela dit, il reste à voir si et quand cette fonctionnalité deviendra officielle. Comme elle est encore en cours de développement, cela pourrait prendre un certain temps.