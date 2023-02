by

by

Microsoft étend déjà Bing Chat à Skype et aux smartphones Android et iPhone

Microsoft étend déjà Bing Chat à Skype et aux smartphones Android et iPhone

Bing Chat, le chatbot IA alimenté par ChatGPT, est l’un des produits les plus intéressants de Microsoft, et le développeur de Windows ne perd pas de temps pour intégrer l’intelligence artificielle dans d’autres de ses produits, notamment trois de ses applications mobiles : Skype, Bing mobile et Edge.

Microsoft a annoncé la nouvelle dans un article de blog ce matin. Le navigateur Edge et l’application Bing sont des choix évidents pour l’ajout de la recherche améliorée par l’IA, et les utilisateurs de l’accès anticipé commenceront à voir Bing Chat dans ces applications bientôt. Nous avons vu des allusions à Bing Chat sur le mobile, il y a seulement deux jours, donc Microsoft agit rapidement.

Si vous avez Bing Chat dans les applications Bing et Edge, vous pouvez parler à l’assistant IA au lieu de taper ou de glisser votre question. C’est important, car il peut être difficile de manipuler le clavier d’un smartphone d’une seule main lorsque vous êtes en déplacement.

Les fonctionnalités du robot sont les mêmes que sur le Web, c’est-à-dire qu’elles sont quelque peu atténuées par rapport à ses débuts fracassants. La commande vocale est également satisfaisante, mais un peu lente, et la voix de Bing n’a rien d’exceptionnel : féminine (bien sûr) et vaguement robotique, elle n’est pas aussi convaincante que les récents clones vocaux de l’IA.

Il est un peu surprenant que Microsoft apporte également cette fonctionnalité d’IA à Skype. Microsoft a souligné que plus de 36 millions de personnes utilisent Skype quotidiennement pour les appels téléphoniques et les discussions. Ce nombre pourrait augmenter de manière significative avec l’ajout de Bing Chat comme copilote. Les utilisateurs de l’accès anticipé auront bientôt la possibilité d’inviter Bing dans une discussion en mentionnant @Bing.

Les questions qui surgissent au cours d’une discussion Skype peuvent trouver une réponse rapide avec l’aide de Bing Chat, sans interrompre le flux de la conversation en passant par un navigateur Web.

Bing, le navigateur Edge et Skype sont déjà disponibles pour les iPhone et les smartphones Android. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous devrez vous inscrire sur la liste d’attente de Bing Chat pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités d’IA.

L’avenir passera par l’IA

Bing Chat est apparu pour la première fois dans un aperçu limité le 7 février 2023. Microsoft agit rapidement, mais il faudra un certain temps avant qu’il ne soit disponible pour tous. Un déploiement lent est judicieux, car l’IA a montré un comportement erratique lors des premiers tests.

Bien que Microsoft ait été critiquée par beaucoup pour avoir précipité le lancement du robot, il est clair que l’entreprise pense que l’attention — et l’opportunité de faire entrer son navigateur mobile et son moteur de recherche dans le grand public — vaut bien toutes les critiques de relations publiques.

Dans l’annonce d’aujourd’hui, Microsoft semble insister beaucoup plus sur les aspects sociaux et créatifs de Bing. Ce n’est pas une mauvaise chose, car ces fonctions sont mieux adaptées aux limites des modèles linguistiques de l’IA. Dans l’article du blog Skype, par exemple, la société présente Bing comme « un outil formidable pour générer des idées et de l’inspiration », avec des captures d’écran du chatbot écrivant de la poésie. Il n’est fait mention qu’en passant de l’utilisation de Bing pour s’informer sur l’actualité, une tâche pour laquelle le chatbot est mal adapté, car il commet fréquemment des erreurs factuelles.