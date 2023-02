Apple travaille à l’intégration de la surveillance de la glycémie à l’Apple Watch

by

by

Ce n’est pas un secret que les fonctions liées à la santé sont l’un des principaux arguments de vente de l’Apple Watch. Qu’il s’agisse de surveiller la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang ou le temps de sommeil, la montre connectée d’Apple peut être un allié indispensable pour les utilisateurs soucieux de leur santé.

La société de Cupertino l’a bien compris, c’est pourquoi elle s’efforce continuellement d’améliorer cette fonctionnalité et de mettre en œuvre davantage de fonctions liées à la santé. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Apple a franchi des « étapes importantes » dans le développement d’une technologie de surveillance de la glycémie qui pourrait éventuellement être intégrée à l’Apple Watch.

La société aurait des « centaines d’ingénieurs » qui travaillent sur un projet « pilote » pour faire de la surveillance non invasive de la glycémie sur l’Apple Watch une réalité. Et grâce à ces ingénieurs, Apple dispose désormais d’une preuve de concept fonctionnelle pour cette technologie, ce qui constitue un grand pas vers l’intégration de cette technologie à l’Apple Watch pour tous.

Grâce à un procédé appelé spectroscopie d’absorption optique, une mesure précise du taux de glucose est possible, même sans prélèvement sanguin. Selon Gurman, le prototype fait actuellement « à peu près la taille d’un iPhone ». Il faudra donc poursuivre les travaux avant que la technologie ne devienne utilisable dans les montres. Apple travaille apparemment avec TSMC (la même société qui fabrique ses puces de série A dans l’iPhone) pour créer son propre silicium personnalisé pour ces puces photoniques.

Néanmoins, Apple est déterminé à « mettre un jour sur le marché la surveillance du glucose ». Une telle fonction changerait la donne et pourrait potentiellement rendre l’Apple Watch inestimable pour de nombreuses personnes souffrant de diabète et d’autres maladies connexes.

Un appareil centré sur la santé

L’Apple Watch existe depuis près d’une décennie et, au cours de cette longue période, son objectif a été redéfini à plusieurs reprises. Au départ, la société de Cupertino voulait concevoir un « iPhone-killer », un appareil qui pourrait remplacer votre smartphone.

Par la suite, elle a tenté de transformer l’Apple Watch en une pièce de luxe, analogue à un bijou conventionnel. Désormais, l’Apple Watch est officiellement un appareil axé sur la santé avant tout. Tim Cook a mentionné que la plus grande contribution d’Apple à l’humanité pourrait finir par être la santé numérique.

Il semble que le PDG d’Apple avait quelque chose en tête lorsqu’il a fait cette déclaration. C’est précisément grâce à de telles technologies qu’Apple pourrait consolider sa place dans l’histoire. Cela prendra du temps, mais, avec des ressources aussi vastes, la société de Cupertino pourrait bien y parvenir.

Quand cette technologie arrivera-t-elle sur l’Apple Watch ?

Il est probable que nous devions encore attendre un certain temps avant que le suivi de la glycémie soit réellement disponible sur l’Apple Watch. Apple considérerait désormais cette fonctionnalité comme « viable » et travaillerait activement à la rendre compatible avec la taille de la montre, mais tout cela va demander beaucoup de travail et de temps supplémentaires.

Cela signifie que nous ne devons pas nous attendre à ce que la surveillance de la glycémie soit intégrée à l’Apple Watch Series 9 plus tard cette année, et probablement pas à l’éventuelle Series 10. Pourrait-elle être prête en 2025 ? Peut-être en 2026 ? C’est possible ! Mais à ce stade, il est difficile de se prononcer avec un quelconque degré de certitude.