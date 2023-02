realme : la charge rapide de 240W dans le GT3 va bouleverser l’industrie des smartphones

realme a déclaré être à la tête de l’industrie des smartphones avec la technologie de charge rapide 240W qui sera introduite sur les marchés mondiaux avec le GT3 le 28 février au Mobile World Congress 2023.

Selon l’étude de Counterpoint, realme reste fidèle à son esprit « Dare to leap » en étant le pionnier des technologies de charge rapide. La société a également publié une vidéo montrant que le smartphone doté d’une batterie de 4 600 mAh se charge de 1 à 20 % en 80 secondes, de 50 % en 4 minutes et de 100 % en 9 minutes et 30 secondes.

We asked you to guess how long it takes the #240Wcharging #realmeGT3 to charge. Watch the video to see the results.

⚠️ Be warned, it’s gonna blow you away ⚠️

———————–#SpeedtotheMax pic.twitter.com/3C1cvBMi39

—realme (@realmeIndia) February 20, 2023