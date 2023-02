Vuzix fait appel à ChatGPT pour les lunettes connectées Ultralite

Vuzix a évoqué le potentiel des assistants intelligents pour les lunettes connectées, tout en continuant à pousser sa plateforme Ultralite. La société a dévoilé sa plateforme de lunettes connectées Ultralite destinée au grand public lors du CES 2023, qui est conçue pour être un produit en marque blanche sur lequel les marques peuvent s’appuyer.

Elle ne pèse que 38 g, dispose d’une autonomie de deux jours et présente un design « avant-gardiste », selon Vuzix. Le Ultralite dispose d’un écran FOV de 30 degrés et peut repositionner le texte dans votre champ de vision afin qu’il n’interfère pas avec ce que vous faites. Il est conçu pour afficher des messages, des notifications et des itinéraires virage par virage via l’application pour smartphone fournie.

Toutefois, la société affirme que, grâce à sa large compatibilité avec les smartphones iOS et Android, l’Ultralite est bien placé pour transmettre des recherches et des commandes contextuelles basées sur l’IA. « La combinaison d’étonnantes capacités des programmes basés sur l’IA, tels que ChatGPT et la recherche visuelle, avec la véritable portabilité et la fonctionnalité de la plateforme Ultralite la place dans une catégorie à part », a déclaré Paul Travers, président et PDG de Vuzix.

Aucun partenaire n’a encore confirmé son intention de se lancer sur la plateforme Ultralite, ce qui donne certainement l’impression que Vuzix utilise les derniers mots à la mode pour promouvoir son produit.

Mais, cela suscite une discussion intéressante sur la façon dont l’IA pourrait aider à résoudre les problèmes liés à l’utilisation de lunettes connectées, afin de fournir des informations contextuelles sur le monde qui nous entoure.

La révolution des chatbots IA

La révolution des chatbots IA tels que ChatGPT et Bing pourrait nous aider à contextualiser les informations et à traiter des requêtes complexes sans avoir besoin de sortir nos smartphones. Il pourrait s’agir, par exemple, d’effectuer des requêtes en déplacement, comme « où puis-je trouver un déjeuner sans gluten près de chez moi », et de se voir présenter la réponse.

Mais, les applications d’IA visuelle signifient que les utilisateurs pourraient être en mesure de demander des informations dans leur champ de vision immédiat, par exemple en affichant le menu d’un restaurant devant lequel ils passent.

Les wearables pourraient ainsi offrir des expériences plus significatives et plus utiles et nous détacher de nos smartphones. Comme pour les avantages concrets des lunettes connectées, nous sommes encore loin du compte, mais l’IA pourrait constituer une pièce importante du puzzle.